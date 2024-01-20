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Смертельная авария произошла на Бзыбском мосту
Смертельная авария произошла на Бзыбском мосту
Движение по одной из проезжих полос на мосту перекрыто, на месте работают сотрудники ГАИ и дорожных служб. 20.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Один человек погиб в результате автокатастрофы на Бзыбском мосту. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замначальника УГАИ МВД РА Астамур Тания. "Несчастный случай произошел на Бзыбском мосту. Сильный ветер сорвал контейнер с тягача. Контейнер упал на автомобиль марки "Волга". В результате происшествия один человек погиб. Еще один в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - отметил Тания.В МВД республики уточнили, что авария произошла примерно в 14:20 субботы, 20 января. Сейчас движение по одной из проезжих сторон моста перекрыто, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и дорожной службы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/gudautskiy-rayon-zanyal-pervoe-mesto-v-2023-godu-po-chislu-smertelnykh-dtp-1049790647.html
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Смертельная авария произошла на Бзыбском мосту
15:20 20.01.2024 (обновлено: 15:21 20.01.2024)
Движение по одной из проезжих полос на мосту перекрыто, на месте работают сотрудники ГАИ и дорожных служб.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Один человек погиб в результате автокатастрофы на Бзыбском мосту. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замначальника УГАИ МВД РА Астамур Тания.
"Несчастный случай произошел на Бзыбском мосту. Сильный ветер сорвал контейнер с тягача. Контейнер упал на автомобиль марки "Волга". В результате происшествия один человек погиб. Еще один в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - отметил Тания.
В МВД республики уточнили, что авария произошла примерно в 14:20 субботы, 20 января. Сейчас движение по одной из проезжих сторон моста перекрыто, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и дорожной службы.