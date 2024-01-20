https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/smertelnaya-avariya-proizoshla-na-bzybskom-mostu-1049891555.html

Смертельная авария произошла на Бзыбском мосту

Смертельная авария произошла на Бзыбском мосту

Движение по одной из проезжих полос на мосту перекрыто, на месте работают сотрудники ГАИ и дорожных служб. 20.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Один человек погиб в результате автокатастрофы на Бзыбском мосту. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил замначальника УГАИ МВД РА Астамур Тания. "Несчастный случай произошел на Бзыбском мосту. Сильный ветер сорвал контейнер с тягача. Контейнер упал на автомобиль марки "Волга". В результате происшествия один человек погиб. Еще один в тяжелом состоянии был доставлен в больницу", - отметил Тания.В МВД республики уточнили, что авария произошла примерно в 14:20 субботы, 20 января. Сейчас движение по одной из проезжих сторон моста перекрыто, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и дорожной службы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/gudautskiy-rayon-zanyal-pervoe-mesto-v-2023-godu-po-chislu-smertelnykh-dtp-1049790647.html

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