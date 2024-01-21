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Динара Смыр: сгорел весь фонд Национальной галереи Абхазии
Динара Смыр: сгорел весь фонд Национальной галереи Абхазии
Пожар в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранились картины из фонда Национальной галереи, вспыхнул в ночь с 20 на 21 января. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T09:27+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В пожаре в здании Центрального выставочного зала сгорели все картины из фонда Национальной галереи Абхазии, рассказала Sputnik исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр."Все сгорело, все, что было, весь фонд. Ничего не удалось спасти, к сожалению, все было охвачено пожаром, около 4000 экземпляров, весь фонд. Это картины, которые мы никогда не сможем восстановить. Это около 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе", - сказала она.Смыр добавила, что огнем был охвачен весь второй этаж, и спасти работы было невозможно. "К сожалению, ничего невозможно было сделать. Причины пожара, наверное, установит, соответствующий орган. Весь второй этаж был охвачен дымом, не было шансов зайти и что-то спасти. Это потеря не только для деятелей культуры и искусства, но и для всей Абхазии, большая, невосполнимая потеря", - подчеркнула она.По словам Смыр, к государству не было обращений о том, что здание, в котором хранились картины, находится в аварийном пожарном состоянии.Пожар в здании ЦВЗ вспыхнул в ночь с 20 на 21 января. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 03:38. Сначала в тушении было задействовано четыре пожарных расчета, позже их количество возросло до 11 - в Сухум прибыли спасатели из Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. Пламя было локализовано только к 7 часам утра.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/kartiny-na-karantine-kak-natsgalereya-abkhazii-ostalas-bez-sobstvennoy-kryshi-1035883449.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190317/Pechalnaya-kartina-v-kakom-sostoyanii-Natsionalnaya-galereya-Abkhazii-1026830686.html
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Динара Смыр: сгорел весь фонд Национальной галереи Абхазии
09:27 21.01.2024 (обновлено: 09:37 21.01.2024)
Пожар в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранились картины из фонда Национальной галереи, вспыхнул в ночь с 20 на 21 января.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В пожаре в здании Центрального выставочного зала сгорели все картины из фонда Национальной галереи Абхазии, рассказала Sputnik исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр.
"Все сгорело, все, что было, весь фонд. Ничего не удалось спасти, к сожалению, все было охвачено пожаром, около 4000 экземпляров, весь фонд. Это картины, которые мы никогда не сможем восстановить. Это около 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе", - сказала она.
Смыр добавила, что огнем был охвачен весь второй этаж, и спасти работы было невозможно.
"К сожалению, ничего невозможно было сделать. Причины пожара, наверное, установит, соответствующий орган. Весь второй этаж был охвачен дымом, не было шансов зайти и что-то спасти. Это потеря не только для деятелей культуры и искусства, но и для всей Абхазии, большая, невосполнимая потеря", - подчеркнула она.
По словам Смыр, к государству не было обращений о том, что здание, в котором хранились картины, находится в аварийном пожарном состоянии.
Пожар в здании ЦВЗ вспыхнул в ночь с 20 на 21 января. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 03:38. Сначала в тушении было задействовано четыре пожарных расчета, позже их количество возросло до 11 - в Сухум прибыли спасатели из Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. Пламя было локализовано только к 7 часам утра.