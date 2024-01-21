https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/dinara-smyr-sgorel-ves-fond-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-1049895591.html

Динара Смыр: сгорел весь фонд Национальной галереи Абхазии

Динара Смыр: сгорел весь фонд Национальной галереи Абхазии

Пожар в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранились картины из фонда Национальной галереи, вспыхнул в ночь с 20 на 21 января. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T09:27+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В пожаре в здании Центрального выставочного зала сгорели все картины из фонда Национальной галереи Абхазии, рассказала Sputnik исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр."Все сгорело, все, что было, весь фонд. Ничего не удалось спасти, к сожалению, все было охвачено пожаром, около 4000 экземпляров, весь фонд. Это картины, которые мы никогда не сможем восстановить. Это около 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе", - сказала она.Смыр добавила, что огнем был охвачен весь второй этаж, и спасти работы было невозможно. "К сожалению, ничего невозможно было сделать. Причины пожара, наверное, установит, соответствующий орган. Весь второй этаж был охвачен дымом, не было шансов зайти и что-то спасти. Это потеря не только для деятелей культуры и искусства, но и для всей Абхазии, большая, невосполнимая потеря", - подчеркнула она.По словам Смыр, к государству не было обращений о том, что здание, в котором хранились картины, находится в аварийном пожарном состоянии.Пожар в здании ЦВЗ вспыхнул в ночь с 20 на 21 января. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 03:38. Сначала в тушении было задействовано четыре пожарных расчета, позже их количество возросло до 11 - в Сухум прибыли спасатели из Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. Пламя было локализовано только к 7 часам утра.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/kartiny-na-karantine-kak-natsgalereya-abkhazii-ostalas-bez-sobstvennoy-kryshi-1035883449.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190317/Pechalnaya-kartina-v-kakom-sostoyanii-Natsionalnaya-galereya-Abkhazii-1026830686.html

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