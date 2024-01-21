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Две картины Варвары Бубновой уцелели при пожаре в ЦВЗ
Две картины Варвары Бубновой уцелели при пожаре в ЦВЗ
Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии произошел поздно ночью 21 января и уничтожил почти все работы известных художников... 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T14:32+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Две картины Варвары Бубновой - портрет и пейзаж, уцелели во время пожара в здании ЦВЗ, рассказал корреспонденту Sputnik художник Руслан Габлия.Точные названия работ пока неизвестны. Художник забрал их в свою мастерскую, чтобы просушить. Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-х годах прошлого века. Ее фонд насчитывал около четырех тысяч работ созданных Александром Шервашидзе-Чачба, Варварой Бубновой, Мариной Эшба и многими другими авторами. У галереи не было собственного здания, все картины складировались в помещении, арендованном у Союза художников на втором этаже ЦВЗ. Условия для хранения работ были неподходящими. Дирекция галереи не раз обращалась к властям с просьбой решить вопрос - если не построить новое здание, где работы можно было бы выставлять, то хотя бы помочь создать условия для хранения картин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/nazvano-chislo-kartin-utselevshikh-pri-pozhare-v-tsvz-1049897388.html
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Две картины Варвары Бубновой уцелели при пожаре в ЦВЗ
14:32 21.01.2024 (обновлено: 14:34 21.01.2024)
Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии произошел поздно ночью 21 января и уничтожил почти все работы известных художников, которые собирали долгие годы.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Две картины Варвары Бубновой - портрет и пейзаж, уцелели во время пожара в здании ЦВЗ, рассказал корреспонденту Sputnik художник Руслан Габлия.
Точные названия работ пока неизвестны. Художник забрал их в свою мастерскую, чтобы просушить.
"Я вот сейчас разобрал, почистил, положил сушиться. Бумага очень тонкая, работы нужно попытаться очень аккуратно высушить и сохранить", - сказал Габлия.
Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-х годах прошлого века. Ее фонд насчитывал около четырех тысяч работ созданных Александром Шервашидзе-Чачба, Варварой Бубновой, Мариной Эшба и многими другими авторами.
У галереи не было собственного здания, все картины складировались в помещении, арендованном у Союза художников на втором этаже ЦВЗ. Условия для хранения работ были неподходящими.
Дирекция галереи не раз обращалась к властям с просьбой решить вопрос - если не построить новое здание, где работы можно было бы выставлять, то хотя бы помочь создать условия для хранения картин.