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Около 200 работ сохранилось после пожара в здании выставочного зала
Около 200 работ сохранилось после пожара в здании выставочного зала
Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20... 21.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Около 200 работ удалось спасти после пожара в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минкульта.Спасенные работы находятся в реквизитном зале Абхазского театра, их должны осмотреть реставраторы. Некоторые художники забрали свои картины домой для просушки.Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/pepel-iskusstva-pozhar-v-natsionalnoy-galeree-abkhazii-1049902601.html
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Около 200 работ сохранилось после пожара в здании выставочного зала
20:01 21.01.2024 (обновлено: 20:57 21.01.2024)
Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Около 200 работ удалось спасти после пожара в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии, сообщили Sputnik в пресс-службе Минкульта.
Спасенные работы находятся в реквизитном зале Абхазского театра, их должны осмотреть реставраторы. Некоторые художники забрали свои картины домой для просушки.
Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.
Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.
Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.