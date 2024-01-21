https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/okolo-25-tysyach-tonn-mandarinov-eksportirovano-v-rossiyu-s-nachala-sezona-1049894284.html

Около 25 тысяч тонн мандаринов экспортировано в Россию с начала сезона

Около 25 тысяч тонн мандаринов экспортировано в Россию с начала сезона

По прогнозам, в этот цитрусовый сезон из Абхазии будет экспортировано около 30 тысяч тонн мандаринов. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T09:00+0300

2024-01-21T09:00+0300

2024-01-21T09:00+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Цитрусовый сезон в Абхазии подходит к концу, из республику в Россию экспортировано 25 тысяч тонн мандаринов. Об этом в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik сообщил замминистра сельского хозяйства страны Дмитрий Хагуш.По его оценке, сезон был хорошим - хоть урожая было собрано меньше, чем в прошлом году, качество цитрусов было высоким.Основная задача перед сезоном, по словам Хагуш, - создать для экспортеров благоприятные условия при пересечении российско-абхазской границы.“В этом году руководство Государственного таможенного комитета совместно с российскими коллегами хорошо подготовилось. На границе не было заторов. Цитрусовый сезон был организован хорошо. Это большой плюс для сельчан”, - подчеркнул он.Замминистра сельского хозяйства добавил, что цитрусовые плантации в Абхазии не сокращаются, наоборот, наблюдается большой спрос на саженцы. Многие сельчане закладывают небольшие хозяйства, к тому же фермеры участвуют в программе Минсельхоза по закладке мандариновых плантаций. Также обновляются и крупные совхозы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/aktsent-na-razvitie-kak-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-abkhazii-1049389689.html

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