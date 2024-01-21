https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/osvobozhden-naselennyy-punkt-krakhmalnoe-v-kharkovskoy-oblasti-1049905422.html

Освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области

Освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области

За сутки на Купянском направлении отражено семь атак, поражено до 55 солдат противника и два автомобиля. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T18:17+0300

2024-01-21T18:17+0300

2024-01-21T18:17+0300

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Бойцы Западной группировки войск освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 70 военных, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли более 30 военных, два автомобиля, гаубицу Д-20, на Херсонском направлении - до 20 солдат и четыре автомобиля. Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками России уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны России за сутки перехвачены тактическая ракета "Точка-У", два реактивных снаряда системы HIMARS, уничтожены 43 украинских дрона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/lavrov-rossiya-dostignet-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-na-ukraine-1049860757.html

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