https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/osvobozhden-naselennyy-punkt-krakhmalnoe-v-kharkovskoy-oblasti-1049905422.html
Освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
Освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
За сутки на Купянском направлении отражено семь атак, поражено до 55 солдат противника и два автомобиля. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T18:17+0300
2024-01-21T18:17+0300
2024-01-21T18:17+0300
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Бойцы Западной группировки войск освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 70 военных, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли более 30 военных, два автомобиля, гаубицу Д-20, на Херсонском направлении - до 20 солдат и четыре автомобиля. Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками России уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах. Средствами противовоздушной обороны России за сутки перехвачены тактическая ракета "Точка-У", два реактивных снаряда системы HIMARS, уничтожены 43 украинских дрона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240118/lavrov-rossiya-dostignet-tseley-spetsialnoy-voennoy-operatsii-na-ukraine-1049860757.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Освобожден населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
За сутки на Купянском направлении отражено семь атак, поражено до 55 солдат противника и два автомобиля.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Бойцы Западной группировки войск освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.
На Краснолиманском направлении российские войска поразили до 80 украинских военных, три автомобиля и гаубицу Д-20, на Донецком направлении - до 310 солдат ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".
На Южно-Донецком направлении Киев потерял до 70 военных, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли более 30 военных, два автомобиля, гаубицу Д-20, на Херсонском направлении - до 20 солдат и четыре автомобиля.
Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками России уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.
Средствами противовоздушной обороны России за сутки перехвачены тактическая ракета "Точка-У", два реактивных снаряда системы HIMARS, уничтожены 43 украинских дрона.