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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного давления. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В понедельник, 22 января Облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорных и горных районах ожидается дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер умеренный и значительный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды 10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.

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