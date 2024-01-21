https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-22-yanvarya-1049907044.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного давления. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T21:31+0300
2024-01-21T21:31+0300
2024-01-21T21:31+0300
в абхазии
абхазия
новости
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0b/1049408066_0:43:3194:1840_1920x0_80_0_0_b3dca48ed2b954685727d83287bc8288.jpg
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В понедельник, 22 января Облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В предгорных и горных районах ожидается дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер умеренный и значительный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды 10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0b/1049408066_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_ee35ef51aa5ab2a1f2448c220e56db02.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, погода в абхазии
абхазия, новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 22 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления и прохождение холодного атмосферного давления.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В понедельник, 22 января Облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В предгорных и горных районах ожидается дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег.
Атмосферное давление высокое, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды 10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздух 70-90%.