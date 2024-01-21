https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/urozhenets-abkhazii-pogib-pri-shturme-avdeevki-1049903622.html

Уроженец Абхазии погиб при штурме Авдеевки

Уроженец Абхазии погиб при штурме Авдеевки

Практически с первых дней начала спецоперации по защите Донбасса жители и выходцы из Абхазии вступили в добровольческие отряды и защищают мирных граждан. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T15:10+0300

2024-01-21T15:10+0300

2024-01-21T15:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

абхазия

новости

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/15/1049903175_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_1facc8ac576968ebcaa6a8c055c47993.jpg

СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Уроженец Абхазии Владимир Харабуа погиб при украинском штурме Авдеевки, сообщил корреспонденту Sputnik командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.Ранее, 10 января, в боях в Херсонской области погиб еще один выходец из республики - Давид Сабекия. Он был военнослужащим Вооруженных сил России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/po-dobroy-vole-kak-zhiteli-abkhazii-zaschischayut-donbass-1038992430.html

абхазия

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, донбасс