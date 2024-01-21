https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/urozhenets-abkhazii-pogib-pri-shturme-avdeevki-1049903622.html
Уроженец Абхазии погиб при штурме Авдеевки
Уроженец Абхазии погиб при штурме Авдеевки
Практически с первых дней начала спецоперации по защите Донбасса жители и выходцы из Абхазии вступили в добровольческие отряды и защищают мирных граждан. 21.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-21T15:10+0300
2024-01-21T15:10+0300
2024-01-21T15:10+0300
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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Уроженец Абхазии Владимир Харабуа погиб при украинском штурме Авдеевки, сообщил корреспонденту Sputnik командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.Ранее, 10 января, в боях в Херсонской области погиб еще один выходец из республики - Давид Сабекия. Он был военнослужащим Вооруженных сил России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/po-dobroy-vole-kak-zhiteli-abkhazii-zaschischayut-donbass-1038992430.html
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абхазия, новости, донбасс
абхазия, новости, донбасс
Уроженец Абхазии погиб при штурме Авдеевки
Практически с первых дней начала спецоперации по защите Донбасса жители и выходцы из Абхазии вступили в добровольческие отряды и защищают мирных граждан.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. Уроженец Абхазии Владимир Харабуа погиб при украинском штурме Авдеевки, сообщил корреспонденту Sputnik командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.
Харабуа был бойцом интербригады под позывным "Микич".
Ранее, 10 января, в боях в Херсонской области погиб еще один выходец из республики - Давид Сабекия. Он был военнослужащим Вооруженных сил России.