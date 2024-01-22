https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/chast-sgorevshikh-v-pozhare-rabot-natsgalerei-byla-otsifrovana-1049910987.html

Часть сгоревших в пожаре работ Нацгалереи была оцифрована

Часть сгоревших в пожаре работ Нацгалереи была оцифрована

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ближайшее время в Сухум приедут эксперты для помощи в реставрации уцелевших работ. 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T11:20+0300

2024-01-22T11:20+0300

2024-01-22T11:20+0300

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Часть сгоревших в пожаре работ Нацгалереи была оцифрована, рассказал Sputnik директор Сурам Сакания.Работы, которые оцифровывались, относятся к основному фонду галереи, проинформировал он. "Основной фонд – это картины, приобретенные с помощью комиссий, крупных специалистов, эти работы попадали в основной фонд. Они являлись наиболее дорогими и не только по цене, дорогими они являлись по своему содержанию, мастерству писания картин. Самые дорогие картины мы хранили в одном большом помещении, там где хранились работы Александра Чачба-Шервашидзе", – рассказал директор Картинной галереи.Он добавил, что в Абхазию приедут специалисты Минкульта России, чтобы оказать помощь в реставрации уцелевших картин.Сакания подчеркнул, что экспертам нужны условия для работы и проводить ее надо в ближайшее время.Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/eksperty-minkulta-rossii-priedut-v-blizhayshee-vremya-v-sukhum-1049910543.html

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