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Часть сгоревших в пожаре работ Нацгалереи была оцифрована
Часть сгоревших в пожаре работ Нацгалереи была оцифрована
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ближайшее время в Сухум приедут эксперты для помощи в реставрации уцелевших работ. 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T11:20+0300
2024-01-22T11:20+0300
2024-01-22T11:20+0300
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Часть сгоревших в пожаре работ Нацгалереи была оцифрована, рассказал Sputnik директор Сурам Сакания.Работы, которые оцифровывались, относятся к основному фонду галереи, проинформировал он. "Основной фонд – это картины, приобретенные с помощью комиссий, крупных специалистов, эти работы попадали в основной фонд. Они являлись наиболее дорогими и не только по цене, дорогими они являлись по своему содержанию, мастерству писания картин. Самые дорогие картины мы хранили в одном большом помещении, там где хранились работы Александра Чачба-Шервашидзе", – рассказал директор Картинной галереи.Он добавил, что в Абхазию приедут специалисты Минкульта России, чтобы оказать помощь в реставрации уцелевших картин.Сакания подчеркнул, что экспертам нужны условия для работы и проводить ее надо в ближайшее время.Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/eksperty-minkulta-rossii-priedut-v-blizhayshee-vremya-v-sukhum-1049910543.html
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абхазия, культура, министерство культуры абхазии
абхазия, культура, министерство культуры абхазии
Часть сгоревших в пожаре работ Нацгалереи была оцифрована
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ближайшее время в Сухум приедут эксперты для помощи в реставрации уцелевших работ.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Часть сгоревших в пожаре работ Нацгалереи была оцифрована, рассказал Sputnik директор Сурам Сакания.
"К большому сожалению, оцифровать все картины мы не успели, какие-то работы мы оцифровывали и вывешивали на нашем сайте. Не скажу точное количество, но это малая часть, это во-первых. Во-вторых, снимали картины небольшого размера, их оцифровывали при издании книг, например, книг Азы Аргун, Бочи Аджинджал", – отметил Сакания.
Работы, которые оцифровывались, относятся к основному фонду галереи, проинформировал он.
"Основной фонд – это картины, приобретенные с помощью комиссий, крупных специалистов, эти работы попадали в основной фонд. Они являлись наиболее дорогими и не только по цене, дорогими они являлись по своему содержанию, мастерству писания картин. Самые дорогие картины мы хранили в одном большом помещении, там где хранились работы Александра Чачба-Шервашидзе", – рассказал директор Картинной галереи.
Он добавил, что в Абхазию приедут специалисты Минкульта России, чтобы оказать помощь в реставрации уцелевших картин.
Сакания подчеркнул, что экспертам нужны условия для работы и проводить ее надо в ближайшее время.
"Это хорошо, но специалисты должны иметь возможность работать в подготовленных помещениях, потому что большие холсты не разложишь в маленьком помещении. Это все нужно делать в ближайшее время, пока эта сырость не покрыла целиком плесенью и всякими микробами", – добавил Сакания.
Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.
Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.
Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.
Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.