https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/eksperty-minkulta-rossii-priedut-v-blizhayshee-vremya-v-sukhum-1049910543.html

Эксперты Минкульта России приедут в ближайшее время в Сухум

Эксперты Минкульта России приедут в ближайшее время в Сухум

Около 200 картин из фонда в 4000 уцелели в пожаре в Национальной картинной галерее. 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T10:38+0300

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Команда Министерства культуры России отправится в ближайшее время в Сухум, написала в своем Telegram-канале министр Ольга Любимова.Эксперты осмотрят состояние уцелевших картин и документов, наметят план работ по реставрации.Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/gibel-iskusstva-v-abkhazii-sgorel-fond-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-1049904111.html

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