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Эксперты Минкульта России приедут в ближайшее время в Сухум
Эксперты Минкульта России приедут в ближайшее время в Сухум
Около 200 картин из фонда в 4000 уцелели в пожаре в Национальной картинной галерее. 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T10:38+0300
2024-01-22T10:38+0300
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Команда Министерства культуры России отправится в ближайшее время в Сухум, написала в своем Telegram-канале министр Ольга Любимова.Эксперты осмотрят состояние уцелевших картин и документов, наметят план работ по реставрации.Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240121/gibel-iskusstva-v-abkhazii-sgorel-fond-natsionalnoy-kartinnoy-galerei-1049904111.html
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абхазия, министерство культуры рф, культура
абхазия, министерство культуры рф, культура
Эксперты Минкульта России приедут в ближайшее время в Сухум
10:38 22.01.2024 (обновлено: 11:17 22.01.2024)
Около 200 картин из фонда в 4000 уцелели в пожаре в Национальной картинной галерее.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik
. Команда Министерства культуры России отправится в ближайшее время в Сухум, написала
в своем Telegram-канале министр Ольга Любимова.
В составе группы будут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея.
Эксперты осмотрят состояние уцелевших картин и документов, наметят план работ по реставрации.
Сообщение о пожаре в здании Центрального выставочного зала, на втором этаже которого хранился фонд Национальной картинной галереи, поступило в МЧС в ночь с 20 на 21 января.
Национальная картинная галерея Абхазии была создана в 60-е годы прошлого века. В ее фонде хранились более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многих других.
Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не перекинулся на другие строения.
Президент поручил Генпрокуратуре разобраться в причинах произошедшего.