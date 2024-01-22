https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/parlament-kompetentnye-organy-dolzhny-provesti-rassledovanie-pozhara-v-natsgaleree-1049914239.html

Парламент: компетентные органы должны провести расследование пожара в Нацгалерее

Парламент: компетентные органы должны провести расследование пожара в Нацгалерее

Депутаты провели заседание, где были рассмотрены вопросы, связанные с пожаром в здании Центрального выставочного зала в Сухуме. 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T15:45+0300

2024-01-22T15:45+0300

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Парламент рекомендовал Кабмину создать специальную комиссию для проверки соответствия требованиям охранной и пожарной безопасности всех историко-культурных территорий, комплексов и ансамблей, сооружений, предметов.Депутаты в своем заявлении по итогам заседания отметили, что компетентные органы должны провести тщательное расследование случившегося и уделить особое внимание колоссальному ущербу, нанесенному пожаром историко-культурному наследию народа Абхазии.Парламентарии назвали невосполнимой утратой для культурного достояния государства гибель художественных произведений из фонда Национальной картинной галереи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/spetsialisty-iz-rossii-budut-restavrirovat-utselevshie-v-pozhare-kartiny-v-natsbiblioteke-1049911911.html

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