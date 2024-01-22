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Парламент: компетентные органы должны провести расследование пожара в Нацгалерее
Парламент: компетентные органы должны провести расследование пожара в Нацгалерее
Депутаты провели заседание, где были рассмотрены вопросы, связанные с пожаром в здании Центрального выставочного зала в Сухуме. 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T15:45+0300
2024-01-22T15:45+0300
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СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Парламент рекомендовал Кабмину создать специальную комиссию для проверки соответствия требованиям охранной и пожарной безопасности всех историко-культурных территорий, комплексов и ансамблей, сооружений, предметов.Депутаты в своем заявлении по итогам заседания отметили, что компетентные органы должны провести тщательное расследование случившегося и уделить особое внимание колоссальному ущербу, нанесенному пожаром историко-культурному наследию народа Абхазии.Парламентарии назвали невосполнимой утратой для культурного достояния государства гибель художественных произведений из фонда Национальной картинной галереи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/spetsialisty-iz-rossii-budut-restavrirovat-utselevshie-v-pozhare-kartiny-v-natsbiblioteke-1049911911.html
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парламент абхазии, абхазия, культура, министерство культуры абхазии
парламент абхазии, абхазия, культура, министерство культуры абхазии
Парламент: компетентные органы должны провести расследование пожара в Нацгалерее
15:45 22.01.2024 (обновлено: 16:05 22.01.2024)
Депутаты провели заседание, где были рассмотрены вопросы, связанные с пожаром в здании Центрального выставочного зала в Сухуме.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Парламент рекомендовал Кабмину создать специальную комиссию для проверки соответствия требованиям охранной и пожарной безопасности всех историко-культурных территорий, комплексов и ансамблей, сооружений, предметов.
Депутаты в своем заявлении по итогам заседания отметили, что компетентные органы должны провести тщательное расследование случившегося и уделить особое внимание колоссальному ущербу, нанесенному пожаром историко-культурному наследию народа Абхазии.
"Считаем, что уровень государственной поддержки учреждений, деятельность которых связана с задачами сохранения истории и культуры Республики Абхазия, должен возрасти до полноценного обеспечения их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями безопасности", – говорится в заявлении.
Парламентарии назвали невосполнимой утратой для культурного достояния государства гибель художественных произведений из фонда Национальной картинной галереи.