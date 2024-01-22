https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/spetsialisty-iz-rossii-budut-restavrirovat-utselevshie-v-pozhare-kartiny-v-natsbiblioteke-1049911911.html

Специалисты из России будут реставрировать уцелевшие в пожаре картины в Нацбиблиотеке

Специалисты из России будут реставрировать уцелевшие в пожаре картины в Нацбиблиотеке

В Минкульте Абхазии прошло совещание, на котором обсуждался вопрос приезда специалистов из России для реставрации работ Национальной картиной галереи. 22.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-22T12:00+0300

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СУХУМ, 22 янв – Sputnik.Специалисты из России будут реставрировать уцелевшие в пожаре работы из фонда Нацгалереи в помещении Национальной библиотеки, сообщили в пресс-службе Минкульта Абхазии. Сегодня в ведомстве прошло совещание, в котором приняли участие и.о. министра культуры Динара Смыр, реставратор Анзор Сакания, представители Союза художников.Они осмотрели помещение в Национальной библиотеке. Отмечается, что специалисты прибудут в Абхазию в течение двух-трех дней и приступят к работе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/chast-sgorevshikh-v-pozhare-rabot-natsgalerei-byla-otsifrovana-1049910987.html

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