https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/spetsialisty-iz-rossii-budut-restavrirovat-utselevshie-v-pozhare-kartiny-v-natsbiblioteke-1049911911.html
Специалисты из России будут реставрировать уцелевшие в пожаре картины в Нацбиблиотеке
Специалисты из России будут реставрировать уцелевшие в пожаре картины в Нацбиблиотеке
В Минкульте Абхазии прошло совещание, на котором обсуждался вопрос приезда специалистов из России для реставрации работ Национальной картиной галереи. 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T12:00+0300
2024-01-22T12:00+0300
2024-01-22T12:12+0300
в абхазии
культура
министерство культуры абхазии
министерство культуры рф
абхазия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0e/1044620217_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_7669cc91deb0ab0e3da4fdedeb45904f.jpg
СУХУМ, 22 янв – Sputnik.Специалисты из России будут реставрировать уцелевшие в пожаре работы из фонда Нацгалереи в помещении Национальной библиотеки, сообщили в пресс-службе Минкульта Абхазии. Сегодня в ведомстве прошло совещание, в котором приняли участие и.о. министра культуры Динара Смыр, реставратор Анзор Сакания, представители Союза художников.Они осмотрели помещение в Национальной библиотеке. Отмечается, что специалисты прибудут в Абхазию в течение двух-трех дней и приступят к работе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240122/chast-sgorevshikh-v-pozhare-rabot-natsgalerei-byla-otsifrovana-1049910987.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0e/1044620217_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a93bf893f111c293cc1622c4dac8dde0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, министерство культуры абхазии, министерство культуры рф, абхазия, россия
культура, министерство культуры абхазии, министерство культуры рф, абхазия, россия
Специалисты из России будут реставрировать уцелевшие в пожаре картины в Нацбиблиотеке
12:00 22.01.2024 (обновлено: 12:12 22.01.2024)
В Минкульте Абхазии прошло совещание, на котором обсуждался вопрос приезда специалистов из России для реставрации работ Национальной картиной галереи.
СУХУМ, 22 янв – Sputnik.Специалисты из России будут реставрировать уцелевшие в пожаре работы из фонда Нацгалереи в помещении Национальной библиотеки, сообщили в пресс-службе Минкульта Абхазии.
Сегодня в ведомстве прошло совещание, в котором приняли участие и.о. министра культуры Динара Смыр, реставратор Анзор Сакания, представители Союза художников.
Они осмотрели помещение в Национальной библиотеке. Отмечается, что специалисты прибудут в Абхазию в течение двух-трех дней и приступят к работе.