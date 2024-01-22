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СГБ: несовершеннолетний подозревается в ложных сообщениях об актах терроризма в школе и ТЦ
СГБ: несовершеннолетний подозревается в ложных сообщениях об актах терроризма в школе и ТЦ
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Несовершеннолетний гражданин Абхазии подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в школе №2 в Сухуме и торговом... 22.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-22T22:46+0300
2024-01-22T22:46+0300
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СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Несовершеннолетний гражданин Абхазии подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в школе №2 в Сухуме и торговом центре "Вавилон" в Гудауте, сообщили в СГБ. Он вместе с родителями был доставлен в УВД Сухума. СГБ совместно с МВД Абхазии установлено, что подросток подписался на закрытый Telegram-канал и переписывался с его модераторами, которые находятся за пределами республики. Участники группы, как отмечают в службе госбезопасности, "сподвигли подростка на осуществление противоправного действия". Молодой человек снимал эвакуацию здания и работу спецслужб на месте на видео, которое позже скинул в Telegram-канал. Продолжается сбор материалов для принятия решения о возбуждения уголовного дела по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".С целью установления личностей и место нахождения модераторов данной группы продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240119/vzyrvnoe-ustroystvo-v-torgovom-tsentre-v-gudaute-ne-obnaruzheno-1049888271.html
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, мвд абхазии
служба безопасности республики абхазия, абхазия, мвд абхазии
СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Несовершеннолетний гражданин Абхазии подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в школе №2 в Сухуме и торговом центре "Вавилон" в Гудауте, сообщили в СГБ. Он вместе с родителями был доставлен в УВД Сухума.
СГБ совместно с МВД Абхазии установлено, что подросток подписался на закрытый Telegram-канал и переписывался с его модераторами, которые находятся за пределами республики.
Участники группы, как отмечают в службе госбезопасности, "сподвигли подростка на осуществление противоправного действия".
Молодой человек снимал эвакуацию здания и работу спецслужб на месте на видео, которое позже скинул в Telegram-канал.
Продолжается сбор материалов для принятия решения о возбуждения уголовного дела по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
"Истинная цель таких интернет-атак – совершение более тяжких преступлений руками детей и подростков из расчета на их доверчивость, стремление к самостоятельности и самоутверждение, в связи с чем СГБ Абхазии призывает родителей, педагогов общеобразовательных школ быть более бдительными и обращать внимание на активное использование соцсетей и проводить с молодежью необходимую разъяснительную работу", - подчеркнули в СГБ.
С целью установления личностей и место нахождения модераторов данной группы продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.