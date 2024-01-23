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Блокадница из Абхазии примет участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
Блокадница из Абхазии примет участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T15:00+0300
2024-01-23T15:00+0300
2024-01-23T15:00+0300
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Единственная блокадница, проживающая сейчас в Абхазии, Нона Мол-оглы примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда. Об этом Sputnik рассказал председатель Совета ветеранов Закан Нанба.С 25 по 29 января в Санкт-Петербург приедут более 50 жителей блокадного Ленинграда из более чем десяти стран.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни" – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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блокада ленинграда, санкт-петербург, вов, история, абхазия
блокада ленинграда, санкт-петербург, вов, история, абхазия
Блокадница из Абхазии примет участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Единственная блокадница, проживающая сейчас в Абхазии, Нона Мол-оглы примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда. Об этом Sputnik рассказал председатель Совета ветеранов Закан Нанба.
"Нона Витальевна Мол-оглы уже сегодня поездом отправляется в Санкт-Петербург на слет блокадников. Поездку организовало представительство Россотрудничества в Абхазии. Это единственная живая жительница блокадного Ленинграда, проживающая в Абхазии", – сказал он.
С 25 по 29 января в Санкт-Петербург приедут более 50 жителей блокадного Ленинграда из более чем десяти стран.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни" – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.