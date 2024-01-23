https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/pervyy-dogovor-otnosheniya-abkhazii-i-pridnestrovya-obsudili-v-tssi-1049925812.html

Первый Договор: отношения Абхазии и Приднестровья обсудили в ЦСИ

Первый Договор: отношения Абхазии и Приднестровья обсудили в ЦСИ

22 января 1993 года был подписан Договора о дружбе и сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Абхазией. Документ стал первым в истории... 23.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-23T14:25+0300

2024-01-23T14:25+0300

2024-01-23T14:48+0300

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Круглый стол, посвященный этому событию, состоялся в Центре стратегических исследований при президенте Абхазии во вторник, 23 января. Мероприятие было организовано ЦСИ совместно с официальным представительством Приднестровья в Абхазии.Бадрак Авидзба, SputnikЗнаменательная датаДиректор ЦСИ Вячеслав Чирикба отметил важность подписания соглашения между республиками 31 год назад и добавил, что отношения Абхазии с Приднестровьем динамично развиваются.Документ, подписанный Абхазией и Приднестровьем, стал основой двусторонних отношений, он предполагал укрепление всестороннего сотрудничества между республиками. Стороны обязались развивать экономические, культурные отношения, а также твердо отстаивать вопросы, представляющие интересы обеих республик."Было много контактов между руководителями Абхазии и Приднестровья – Владиславом Ардзинба, Сергеем Багапш и другими президентами. У нас прекрасные отношения между ведомствами, между МИДами, было даже взаимное признание Абхазии и Приднестровья 17 ноября 1996 года. С марта 2008 года открыто официальное представительство Приднестровья в Абхазии", – подчеркнул Чирикба.Он отметил, что в Приднестровье работает полномочный представитель Абхазии. Между экономиками республик существует большой резерв для взаимовыгодного сотрудничества, сказал директор ЦСИ.Между Абхазией и Приднестровьем подписано более 30 договоров – соглашений и протоколов о сотрудничестве в различных областях, заметил руководитель Центра стратегических исследований."Нас не может не волновать обстановка вокруг границ Приднестровской Молдавской Республики, особенно в связи с конфликтом на Украине. Все это повышает значимость нашего сотрудничества, нашу солидарность, а также необходимость укрепления многосторонних связей с Российской Федерацией, выступающей гарантом безопасности как Абхазии, так и Приднестровья", – отметил он.Дружба и сотрудничествоК круглому столу в режиме онлайн присоединился заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Александр Стецюк. Он отметил, что в основе отношений между республиками лежат узы братства, дружбы и соратничества.После с докладом об истории Приднестровской Молдавской Республики выступил глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. Говоря о взаимодействии ПМР с Абхазией, Южной Осетией и Россией, он подчеркнул, что более 30 лет сотрудничество происходит активно."Проходят регулярные встречи руководства ПМР, депутатов Верховного Совета, руководителей министерств и ведомств со своими коллегами. Взаимоотношение между Абхазией и Приднестровьем начали выстраиваться на ранних стадиях формирования государственности обеих стран", – подчеркнул он.Экономические взаимодействия между республиками на данный момент приостановились в связи с тем, что Приднестровье находится в полной блокаде, при этом политические контакты продолжаются, добавил Купалба.Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба в свою очередь сказал, что посещал Приднестровье еще во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в составе абхазской делегации."Тогда мы встречались и с генералом Лебедем, были вопросы военного характера, которые мы тогда обсуждали. У нас были частые контакты, нас принимал Игорь Николаевич Смирнов – президент Приднестровской Республики, это был хороший контакт с нашим руководством, президенты наши хорошо общались. Мы в свое время создали такой формат, где министры иностранных дел непризнанных тогда государств принимали участие – кроме Абхазии, были Приднестровье, Южная Осетия и Карабах", – заметил он.Абхазия с тревогой следит за тем, что происходит вокруг Приднестровья, коммуникации отрезаны, поэтому контактировать на должном уровне сейчас не представляется возможным, однако после открытия дорог по окончании Специальной военной операции, необходимо усилить контакты между республиками, подчеркнул Сергей Шамба.Участники круглого стола отмечали важность сохранения и развития отношений Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики и давали оценку вызовам, которые стоят перед республиками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/aleksandr-vataman-vstretilsya-s-glavoy-mid-pridnestrovya-1047885348.html

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