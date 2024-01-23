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Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T18:50+0300
2024-01-23T18:50+0300
2024-01-23T18:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. В среду, 24 января, будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздух 50-70%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. В среду, 24 января, будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздух 50-70%.