https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-24-yanvarya-1049930393.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 24 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 23.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-23T18:50+0300

2024-01-23T18:50+0300

2024-01-23T18:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. В среду, 24 января, будет переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздух 50-70%.

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2024

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погода в абхазии