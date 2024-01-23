https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/rossiyskie-teatry-priedut-v-abkhaziyu-v-ramkakh-programm-bolshie-gastroli-i-my--rossiya-1049919315.html

Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия"

Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия"

СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия", написала в своем Telegram-канале министр... 23.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-23T11:00+0300

2024-01-23T11:00+0300

2024-01-23T11:09+0300

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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия", написала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Министр добавила, что к программе присоединись почти 50 новых театров, среди которых Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, театр имени М.Н. Ермоловой, Ферганский областной русский драматический театр, Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского, Калмыцкий театр кукол "Джангар" и другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/pyat-dney-masterskoy-piterskie-gastroli-v-abkhazii--1047915302.html

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