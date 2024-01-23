https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/rossiyskie-teatry-priedut-v-abkhaziyu-v-ramkakh-programm-bolshie-gastroli-i-my--rossiya-1049919315.html
Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия"
Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия"
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия", написала в своем Telegram-канале министр... 23.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-23T11:00+0300
2024-01-23T11:00+0300
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СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия", написала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. Министр добавила, что к программе присоединись почти 50 новых театров, среди которых Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, театр имени М.Н. Ермоловой, Ферганский областной русский драматический театр, Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского, Калмыцкий театр кукол "Джангар" и другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/pyat-dney-masterskoy-piterskie-gastroli-v-abkhazii--1047915302.html
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абхазия, россия, культура, театр
СУХУМ, 23 янв – Sputnik. Российские театры приедут в Абхазию в рамках программ "Большие гастроли" и "Мы – Россия", написала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
"273 театра и 65 творческих коллективов станут участниками нашего Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2024 году. По программам "Большие гастроли" и "Мы – Россия" артисты посетят 283 города и населенных пункта страны, Абхазию, Армению и Казахстан", – отметила Любимова.
Министр добавила, что к программе присоединись почти 50 новых театров, среди которых Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, театр имени М.Н. Ермоловой, Ферганский областной русский драматический театр, Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского, Калмыцкий театр кукол "Джангар" и другие.