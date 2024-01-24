https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/izbrany-vitse-prezident-i-akademik-sekretar-akademii-nauk-abkhazii-1049936375.html

Избраны вице-президенты и академик-секретарь Академии наук Абхазии

Избраны вице-президенты и академик-секретарь Академии наук Абхазии

Общее собрание, выборы руководства АНА и нового состава президиума прошли в Сухуме в среду, 24 января. 24.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Академии наук Абхазии избрали вице-президентов и академика-секретаря АНА.Ранее занимавший должность академика-секретаря АНА Валентин Когония также был переизбран.Выборы президента, вице-президентов, академика-секретаря и членов президиума Академии наук Абхазии проводятся раз в пять лет.Кроме того, на общем собрании молодым ученым вручили дипломы кандидатов наук. Кандидатами биологических наук стали Лолита Гергия, Иван Титов, Кристина Багателия, Индира Кирия, Елена Джакония, Алина Сангулия. Наталья Чиковани стала кандидатом физико-математических наук.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/dostizheniya-i-vyzovy-akademii-nauk-abkhazii-26-let-1048857280.html

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