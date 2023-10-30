https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/dostizheniya-i-vyzovy-akademii-nauk-abkhazii-26-let-1048857280.html

Достижения и вызовы: Академии Наук Абхазии 26 лет

Достижения и вызовы: Академии Наук Абхазии 26 лет

Общее собрание Академии наук Абхазии состоялось в конференц-зале Ботанического института АНА в День науки, 30 октября. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T18:20+0300

2023-10-30T18:20+0300

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На встрече был избран президент АНА, который выступил с программной речью. Также за трибуной выступали академики, были вручены награды и дипломы.Асмат Цвижба, SputnikПроделанная работа и планыС Днем науки членов АНА поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Его обращение зачитал вице-президентом Бадрой Гунба. В поздравлении говорится, что учреждение Академии наук 26 лет назад - 30 октября 1997 года, стало показателем того, какое большое значение науке придает государство.С речью на собрании выступил действующий президент Академии наук Зураб Джапуа, который по результатам голосования был вновь избран на пост на ближайшие пять лет. Он подчеркнул, что руководящая должность для него – высокая честь и огромная ответственность."Смог ли я выстоять перед этой ответственностью и защитить ваши интересы, интересы науки в нашей стране, думаю, вам хорошо известно. Единственное, что могу сказать со всей ответственностью, это то, что я делал все что мог абсолютно честно", - сказал он.Джапуа отметил, что стратегия развития науки и технологий должна быть поставлена на один уровень со стратегией национальной безопасности. По его словам, Академия должна приложить усилия для обеспечения сферы науки кадровым потенциалом, находить формы собственной системы подготовки кадров.Задача номер один – забота об ученых, защита интересов "интеллектуальной элиты страны", уверен Джапуа."Считаю весьма важным и актуальным очень взвешенно и прагматично подумать правительству нашей республики и Академии наук о статусе ученого в Абхазии, о его социальных гарантиях. Для этого мы разработали проект Закона Республики Абхазия "Об Академии наук Абхазии", в котором прописаны все подробности прагматических отношений государства и науки в нем", - сказал он.Президент АНА добавил, что продолжит поиск и привлечение дополнительных источников финансирования для научных работников. По его мнению, необходимо увеличить финансирование институтов Академии.Джапуа уверил, что продолжит работу по расширению внешних связей АНА и приданию "реального смысла" сотрудничеству с Российской Академией наук, другими региональными академиями и между учреждениями Абхазии и России.Мнение коллегНа общем собрании высказались представители научного сообщества Абхазии. Директор Института экологии АНА Роман Дбар напомнил, что Абхазия – наследник "гигантского научного наследия", институтов, которыми могли бы похвастаться крупные государства. По его словам, несмотря на трудности, которые пережила республика, ей удалось сохранить научный потенциал - было создано большое количество нормативных документов, состоялась консолидация научных кадров, институтов,Дбар отметил, что сегодня необходимо опираться на научный потенциал сообщества, а это "очень непростая задача".Член-корреспондент Академии наук Абхазии Юрий Анчабадзе заявил, что гордится историей и традициями абхазской науки. По его словам, АНА находится на одном уровне с региональными научными центрами России. Ученый добавил, что для развития и приумножения достижений ученым необходимо больше писать, публиковаться, проводить больше семинаров, представлять свои исследования широкой общественности.О проблемах в научной сфере рассказал директор НИИЭПиТ Абхазии Заур Миквабия. Он напомнил, что, согласно Конституции республики, на развитие науки заложено всего 3% от бюджета страны.Миквабия подчеркнул, что в научных институтах зачастую не хватает аппаратуры, реактивов, материалов для проведения исследований, и ситуация не меняется из года в год, не смотря на жалобы ученых.Награды и назначенияНа общем собрании были выбраны академики и члены-корреспонденты Академии наук Абхазии. Академиками стали Лили Хагба, Алексей Касландзия, Зураб Миквабия, членами-корреспондентами – Лали Когония, Валерий Бигвава, Аслан Авидзба, Омар Маан. Диплом почетного доктора Академии наук Абхазии был вручен кандидату юридических наук Георгию Колбая.Также на собрании были вручены дипломы победителям конкурса на соискание Государственной премии Абхазии имени Дзидзария в области науки за 2020-2022 годы. Награды были вручены Зурабу Адзинба за монографию "Кальцефильные эндемики флоры Колхиды", Джульетте Адлейба за монографию "Стилевая и поэтико-композиционная система сказки" и Вячеславу Чирикба за работы "Абхазия и итальянские города-государства XIII–XV вв. Очерки взаимоотношений" и "Независимость Республики Абхазия в свете международного права".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/zurab-dzhapua-vnov-izbran-glavoy-akademii-nauk-abkhazii-1048849170.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/povedeny-itogi-nauchnoy-premii-imeni-georgiya-dzidzariya-1048179734.html

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