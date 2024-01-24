https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/minoborony-rossii-nazvalo-raketnyy-udar-po-il-76-teraktom-vsu-1049943079.html

Минобороны России назвало ракетный удар по Ил-76 терактом ВСУ

Минобороны России назвало ракетный удар по Ил-76 терактом ВСУ

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью в 11:15 24 января. На его борту было 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое... 24.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-24T15:56+0300

2024-01-24T15:56+0300

2024-01-24T16:28+0300

новости

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/18/1049942894_0:102:920:620_1920x0_80_0_0_1f3119dacb5ea7038796dd1895496426.jpg

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Самолет Ил-76, потерпевший крушение на территории Белгородской области, был сбит Вооруженными силами Украины, сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что киевский режим был осведомлен о том, что сегодня, 24 января, во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе должен был состояться обмен пленными. "И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан", – подчеркивается в тексте. Самолет Ил-76 был сбит в небе над Белгородской областью в среду, 24 января, в 11:15. На его борту было 74 человека, большая часть их них – украинские пленные, которых везли для обмена. Все они погибли в авиакатастрофе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/samolet-s-ukrainskimi-plennymi-razbilsya-v-belgorodskoy-oblasti-1049940013.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, украина