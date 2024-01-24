https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/minoborony-rossii-nazvalo-raketnyy-udar-po-il-76-teraktom-vsu-1049943079.html
Минобороны России назвало ракетный удар по Ил-76 терактом ВСУ
Минобороны России назвало ракетный удар по Ил-76 терактом ВСУ
Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью в 11:15 24 января. На его борту было 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое... 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T15:56+0300
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Самолет Ил-76, потерпевший крушение на территории Белгородской области, был сбит Вооруженными силами Украины, сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что киевский режим был осведомлен о том, что сегодня, 24 января, во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе должен был состояться обмен пленными. "И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан", – подчеркивается в тексте. Самолет Ил-76 был сбит в небе над Белгородской областью в среду, 24 января, в 11:15. На его борту было 74 человека, большая часть их них – украинские пленные, которых везли для обмена. Все они погибли в авиакатастрофе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/samolet-s-ukrainskimi-plennymi-razbilsya-v-belgorodskoy-oblasti-1049940013.html
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новости, россия, украина
Минобороны России назвало ракетный удар по Ил-76 терактом ВСУ
15:56 24.01.2024 (обновлено: 16:28 24.01.2024)
Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью в 11:15 24 января. На его борту было 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое российских военных, все они погибли.
СУХУМ, 24 янв – Sputnik.
Самолет Ил-76, потерпевший крушение на территории Белгородской области, был сбит Вооруженными силами Украины, сообщили
в Министерстве обороны России.
"Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса", – говорится в публикации.
Уточняется, что киевский режим был осведомлен о том, что сегодня, 24 января, во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе должен был состояться обмен пленными.
"И, тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан", – подчеркивается в тексте.
Самолет Ил-76 был сбит в небе над Белгородской областью в среду, 24 января, в 11:15. На его борту было 74 человека, большая часть их них – украинские пленные, которых везли для обмена. Все они погибли в авиакатастрофе.