https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/prezident-abkhazii-napravitsya-v-moskvu-dlya-resheniya-toplivnogo-voprosa-1049949092.html

Президент Абхазии направится в Москву для решения топливного вопроса

Президент Абхазии направится в Москву для решения топливного вопроса

В среду, 24 января, в Сухуме прошло заседание, парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное топливному... 24.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-24T19:46+0300

2024-01-24T19:46+0300

2024-01-24T19:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0d/1046301274_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_0fbd5b3a5bdc1155442ca71543d65642.jpg

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания вместе с министром энергетики и транспорта Джансухом Нанба в ближайшее время вылетит в Москву для решения топливного вопроса. Об этом собравшимся перед зданием Кабинета министров рассказал сам Нанба."Планируется выезд президента Республики Абхазия в Москву вместе со мной. Данный вопрос в ряду не менее важных государственных вопросов будет обсуждаться с высокопоставленным лицами Российской Федерации", - сказал он. Нанба добавил, что этот вопрос в рамках межведомственных контактов с российской стороной не решить и подчеркнул, что власти Абхазии принимают все возможные шаги для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Ранее вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, в котором принимали участие Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и представители топливных компаний. По словам депутата Левона Галустяна, на встрече обсуждался вопрос обращения в Государственную думу, а также возможность направить делегацию в Москву для личной встречи с коллегами. Также Нанба, Озган и представители компаний обсудили этот вопрос на встрече с премьер-министром Александром Анкваб.С 1 января продажа топлива на заправках Абхазии, за исключением "Подорожника", у которого остаются запасы до февраля, и "Роснефти-Абхазия", практически прекращена. Запасы у абхазских компаний почти иссякли, а на ввоз новых партий нефтепродуктов действуют ограничения, наложенные постановлением правительства России от 16 декабря 2023 года. Документ наделил компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. Другие поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть".23 января министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что вышло новое постановление российского правительства, и топливо, закупленное абхазскими компаниями и уже прошедшее таможенное оформление, будет доставлено в республику в ближайшее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/toplivnyy-krizis-v-abkhazii-obsudili-v-parlamentskom-komitete-1049944676.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости