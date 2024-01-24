https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/toplivnyy-krizis-v-abkhazii-obsudili-v-parlamentskom-komitete-1049944676.html
Топливный кризис в Абхазии обсудили в парламентском комитете
Топливный кризис в Абхазии обсудили в парламентском комитете
СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Заседание, посвященное обсуждению топливного кризиса в Абхазии, прошло в парламентском комитете. Депутат Левон Галустян в интервью... 24.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Заседание, посвященное обсуждению топливного кризиса в Абхазии, прошло в парламентском комитете. Депутат Левон Галустян в интервью Sputnik рассказал о результатах встречи, в которой приняли участие министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр экономики Кристина Озган и представители топливных компаний. Он напомнил, что на первом заседании говорилось о том, что готовится изменение в постановление, принятое правительством России 16 декабря."Говорили о том, что будет внесено изменение и оно распространится на то топливо, которое уже находится на границе и не может пересечь пограничную реку Псоу. Имеется в виду тот объем нефтепродуктов, который был уже задекларирован и в отношении которого было осуществлено таможенное оформление", – добавил депутат. На комитетском заседании министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил о том, что решение по этому вопросу принято, и 22 января правительство России внесло изменение в свое же постановление, отметил Галустян. "Мы ждем, что со дня на день 34 цистерны пересекут границу и топливо поступит абхазским импортерам, которые его заказывали", – сказал парламентарий. Однако это только частично решает вопрос, который возник, добавил он. "Поэтому абхазский Парламент вместе с исполнительными органами власти предпринимает попытки решить этот вопрос кардинально, чтобы у нас в будущем не возникало определенного дефицита. Эта проблема на протяжении последних лет возникает, особенно в летний период, когда в Абхазию прибывают российские туристы и количество автомобилей увеличивается в разы", – заявил Галустян.Также депутат отметил, что на комитетском заседании обсуждался вопрос возможного обращения к Государственной Думе."В рамках межпарламентского сотрудничества создана комиссия высокого уровня, прорабатывается возможность соответствующего письма, обращения от Парламента республики с тем, чтобы, в том числе и российские коллеги, изучили вопрос и по возможности оказали содействие в его решении", – сказал депутат.Проект обращения уже подготовлен, на данный момент обсуждается вопрос принятия и направления его в Госдуму, сообщил он."Но мы предполагаем делать не только устное обращение, мы предполагаем направить туда делегацию, которая на месте будут встречаться с коллегами и решать этот вопрос", – заключил Галустян.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/dzhansukh-nanba-rasskazal-o-reshenie-toplivnogo-voprosa-v-abkhazii-1049929997.html
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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Заседание, посвященное обсуждению топливного кризиса в Абхазии, прошло в парламентском комитете. Депутат Левон Галустян в интервью Sputnik рассказал о результатах встречи, в которой приняли участие министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр экономики Кристина Озган и представители топливных компаний.
"Это не первое заседание, которое проходит в рамках парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. У нас буквально на той неделе в четверг прошло первое заседание, потому что Парламент, как и исполнительная ветвь власти и участники топливного рынка, обеспокоен складывающейся ситуацией", – подчеркнул он.
Он напомнил, что на первом заседании говорилось о том, что готовится изменение в постановление, принятое правительством России 16 декабря.
"Говорили о том, что будет внесено изменение и оно распространится на то топливо, которое уже находится на границе и не может пересечь пограничную реку Псоу. Имеется в виду тот объем нефтепродуктов, который был уже задекларирован и в отношении которого было осуществлено таможенное оформление", – добавил депутат.
На комитетском заседании министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил о том, что решение по этому вопросу принято, и 22 января правительство России внесло изменение в свое же постановление, отметил Галустян.
"Мы ждем, что со дня на день 34 цистерны пересекут границу и топливо поступит абхазским импортерам, которые его заказывали", – сказал парламентарий.
Однако это только частично решает вопрос, который возник, добавил он.
"Поэтому абхазский Парламент вместе с исполнительными органами власти предпринимает попытки решить этот вопрос кардинально, чтобы у нас в будущем не возникало определенного дефицита. Эта проблема на протяжении последних лет возникает, особенно в летний период, когда в Абхазию прибывают российские туристы и количество автомобилей увеличивается в разы", – заявил Галустян.
Также депутат отметил, что на комитетском заседании обсуждался вопрос возможного обращения к Государственной Думе.
"В рамках межпарламентского сотрудничества создана комиссия высокого уровня, прорабатывается возможность соответствующего письма, обращения от Парламента республики с тем, чтобы, в том числе и российские коллеги, изучили вопрос и по возможности оказали содействие в его решении", – сказал депутат.
Проект обращения уже подготовлен, на данный момент обсуждается вопрос принятия и направления его в Госдуму, сообщил он.
"Но мы предполагаем делать не только устное обращение, мы предполагаем направить туда делегацию, которая на месте будут встречаться с коллегами и решать этот вопрос", – заключил Галустян.