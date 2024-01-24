https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-25-yanvarya-1049950560.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 января

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 января

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления. 24.01.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В четверг, 25 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды 10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии