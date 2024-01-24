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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 января
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 января
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления. 24.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-24T20:35+0300
2024-01-24T20:35+0300
2024-01-24T20:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В четверг, 25 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды 10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 января
Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. В четверг, 25 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды 10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.