https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/ramshtayn-18-vmesto-deneg-ukraine-obeschali-novye-koalitsii-1049950685.html

"Рамштайн-18": вместо денег Украине обещали новые коалиции

"Рамштайн-18": вместо денег Украине обещали новые коалиции

Киевский "мавр" сделал свое дело – провалил контрнаступление, подготовленное консолидированными ресурсами Пентагона и НАТО, загубил сотни тысяч украинских... 24.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-24T21:31+0300

2024-01-24T21:31+0300

2024-01-24T21:31+0300

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Далее платить за поражение в безрассудной войне с Россией Запад не намерен, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Онлайн-встреча полусотни "стран-доноров" Украины в формате "Рамштайн" состоялась 23 января в восемнадцатый раз. Глава Пентагона Ллойд Остин традиционно обозначил "решимость США", призвал партнеров увеличить помощь ВСУ, инициировал создание новых – "бронетанковой" и "беспилотной" коалиций под управлением Германии и Латвии, однако американских денег и оружия не обещал. Таким образом США намерены дистанцироваться, переложить основные затраты и риски продолжения прокси-войны с Россией на европейских союзников. Трезвомыслящие американцы понимают, что победа ВС России на украинском ТВД неизбежна.Ранее созданные натовские коалиции по укреплению украинского потенциала в артиллерии, авиации, ПВО и ВМС не привели к заметным результатам (оружия больше не стало). Коалиции не столько служат декларированным целям и росту объемов помощи ВСУ, сколько размывают ответственность Вашингтона за развязывание военного конфликта с крупнейшей ядерной державой. Даже американские истребители F-16 Пентагон пообещал передать ВСУ до конца 2024 года – чужими руками, не из состава ВВС США. Такой осторожный подход не обещает Киеву ничего хорошего. В Европе и Азии никто не желает становиться "козлом отпущения" (scapegoat – англ., bouc émissaire – франц., "хасаир ла-азазель" – иврит) за американские интересы и грехи.Министр обороны Германии Борис Писториус 23 января пообещал передать Украине шесть многоцелевых вертолетов Sikorsky S-61 Sea King. Дата поставки не уточняется, зато известно, что эти подержанные винтокрылые машины с 2020 года подлежат списанию и замене на NH-90 NTH Sea Lion. Чтобы оценить масштаб германской поддержки, надо иметь ввиду: за время СВО уничтожено 265 вертолетов и 568 самолетов ВСУ."Братская" Польша не поставляет оружие Киеву с сентября 2023 года. Премьер-министр Дональд Туск 22 января заявил, что Польша не может больше передавать Украине оружие безвозмездно, далее – только на коммерческой основе. Киевский режим согласен брать в кредит, отдавать долги наверняка не придется.Завершение проектаКоллективный Запад не намерен всерьез жертвовать собой, наращивая производство оружия для Украины. Недавно подписанные НАТО контракты на закупку 220 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов на сумму 1,2 млрд долларов обеспечат потребности артиллерии ВСУ на полтора месяца. В альянсе уже подчеркнули, что эти снаряды могут быть готовы только через три года – артиллерия ВСУ обречена на "голод".Пентагон использовал все деньги, выделенные Конгрессом для пополнения американских запасов оружия – взамен ранее предоставленных Украине. Белый дом исчерпал бюджет, и фактически прекратил финансирование "украинского проекта" в декабре 2023 года, когда ВСУ получили "последний пакет" на 250 млн долларов.По информации из Вашингтона, американский сенат в обозримой перспективе не одобрит продолжение военной помощи Киеву. Даже если такое решение примут в сенате, документ могут "остановить" в палате представителей, где большинство консерваторов опасаются помогать Украине. Эта страна – лишь расходный материал в борьбе за сохранение американской "гегемонии".Война США против России чужими руками за 700 дней и ночей не привела к поставленной цели "стратегического поражения", напротив – оздоровила экономику и Вооруженные силы РФ. На пороге третьего года СВО российские войска наращивают интенсивность и могущество комбинированных ударов на украинском ТВД. Растет вероятность прямого (ядерного) конфликта с Россией, в котором успех Пентагону и НАТО отнюдь не гарантирован. Военно-политические танцы западных "доноров" Украины в стиле "Рамштайн" в январе 2024 года – не столько укрепляют бандеровский режим, сколько продлевают безнадежное сопротивление ВСУ. Однако, в подходящий, выгодный момент Вашингтон предаст "союзника", как это не раз бывало ранее.Вчерашнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина: "Суверенная и безопасная Украина имеет решающее значение для глобальной безопасности" – яркий образец американской демагогии. Совершенно очевидно, до вооруженного переворота в Киеве, организованного Соединенными Штатами в 2014 году, Украина пребывала в мире и безопасности. Европе и Азии угрожают лишь безрассудная внешняя политика Вашингтона и расширение НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/svo-rossiyskie-voyska-voshli-v-avdeevku-1049917504.html

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