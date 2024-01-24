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Заехавший в Парк Славы житель Абхазии объявлен в розыск

Заехавший в Парк Славы житель Абхазии объявлен в розыск

Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту повреждения памятника республиканского значения, взятого под охрану государства. 24.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 янв – Sputnik. Назар Карданов, заехавший на машине в Парк Славы в Сухуме, был объявлен в розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. Уточняется, что 16 января 2024 года, примерно в 02:15 старший лейтенант милиции Карданов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был за рулем машины Toyota Crown Majesta. Он заехал на территорию мемориала в Парке Славы с улицы Лакоба, повредив лестничные ступени, выехал на улицу Аидгылара и скрылся.Подчеркивается, что Карданов имел прямой преступный умысел, направленный на умышленное повреждение памятника. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление его местонахождения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240117/uvolen-sotrudnik-mvd-abkhazii-zaekhavshiy-na-mashine-v-park-slavy-1049853434.html

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