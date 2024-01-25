https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/fond-ashana-otkryl-sbor-na-lekarstva-dlya-nikol-dzhindzholiya-1049956543.html

Фонд "Ашана" открыл сбор на лекарства для Николь Джинджолия

Фонд "Ашана" открыл сбор на лекарства для Николь Джинджолия

Для того, чтобы продолжать лечение, Николь нужно приобрести лекарства общей стоимостью около 700 миллионов рублей. 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T17:03+0300

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд Ашана открыл сбор средств на лечение 13-летней Николь Джинджолия, у которой диагностирован муковисцидоз. Чтобы продолжать лечение, нужны нужны дорогостоящие лекарства, для этого необходимо собрать 700 тысяч рублей. Этих препаратов хватит Николь на полгода. Член попечительского совета фонда "Ашана" Инар Гицба отметил важность деятельности фонда, который на протяжении многих лет оказывает адресную помощь и поддержку детям с тяжелыми заболеваниями. "Деятельность благотворительного фонда "Ашана" не могла бы состояться, если бы не было вас. Каждый человек, который принимал участие в оказании помощи и поддержке - это человек с большой душой, с большой жизненной энергией добра и милосердием", - отметил Гицба. Муковисцидоз – распространенное генетическое наследственное заболевание, которое поражает легкие и пищеварительную систему.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-otchitalsya-o-rabote-v-2023-godu-1049643542.html

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