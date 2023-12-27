https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-otchitalsya-o-rabote-v-2023-godu-1049643542.html
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" отчитался о работе в 2023 году
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" отчитался о работе в 2023 году
В 2023 году КБФ "Ашана" оплатил более 70 курсов лечения 60 подопечным с различными заболеваниями. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T15:38+0300
2023-12-27T15:38+0300
2023-12-27T16:33+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в среду, 27 декабря, провел брифинг, посвященный итогам работы в 2023 году."Помимо основных акций, которые проводит наш фонд ежегодно, в этом году мы старались развивать направления внутри этих проектов. Одним из них является всеми любимая рубрика "Говорит специалист", которая получила большой отклик со стороны наших граждан, мы и впредь будем развивать это направление", – подчеркнула Зухба.Также в уходящем году шла активная работа с волонтерами, по их инициативе был запущен флэшмоб "Лето с Ашана", в рамках которого прошел ряд благотворительных мероприятий культурно-развлекательного характера."А также по инициативе нашего фонда ноябрь был назван месяцем волонтерского фандрайзинга (сбора средств - прим.), приуроченным ко всемирному Дню доброты. Это когда деньги на благотворительность собирает не только сам фонд, но и просто обычные люди, сторонники, активисты, которые хотят помочь", – отметила она.В продолжение менеджер по взаимодействию со СМИ Асида Мархолия отметила, что в 2023 году продолжилась реализация медицинского проекта "Здоровое поколение", который работает на протяжении двух лет."Этот проект успешно реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия. В рамках проекта в Абхазию приглашаются специалисты из Армении и России. Так, на протяжении многих лет мы приглашаем специалиста из Еревана, врача-ортопеда, который принимает детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата", – заметила менеджер.Кроме того, в рамках проекта в республику приглашались специалисты из Томска и Сочи. Они проводили обследования детей с органическими поражениями центральной нервной системы. В республику приезжала и врач-психиатр, которая на протяжении двух недель проводила осмотры подопечных фонда."Также важно отметить, что фонд проводил ежегодные благотворительные акции, такие как "Добрый картофель", "Урок добра". С разной периодичностью проводим полюбившуюся гражданами акцию "Красивые номера", – сказала Мархолия.Так, благодаря четырем этапам открытого аукциона "Красивые номера", было собрано около четырех миллионов рублей. Все вырученные средства были направлены на лечение тяжелобольных детей и на организацию проекта "Здоровое поколение".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/mechty-sbyvayutsya-ashana-i-kiaraz-podveli-itogi-aktsii-ashanala-1049632917.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/abkhazskie-khudozhniki-proveli-auktsion-dlya-podopechnykh-fonda-ashana-1049473299.html
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абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" отчитался о работе в 2023 году
15:38 27.12.2023 (обновлено: 16:33 27.12.2023)
В 2023 году КБФ "Ашана" оплатил более 70 курсов лечения 60 подопечным с различными заболеваниями.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в среду, 27 декабря, провел брифинг, посвященный итогам работы в 2023 году.
Менеджер по развитию организации Сабина Зухба рассказала, что в течение года было собрано более 11 миллионов рублей пожертвований, оплачено более 70 курсов лечения 60 подопечным фонда. Это стало возможным благодаря объединению усилий неравнодушных людей, которые на протяжении многих лет оказывают фонду помощь, добавила она.
"Помимо основных акций, которые проводит наш фонд ежегодно, в этом году мы старались развивать направления внутри этих проектов. Одним из них является всеми любимая рубрика "Говорит специалист", которая получила большой отклик со стороны наших граждан, мы и впредь будем развивать это направление", – подчеркнула Зухба.
Также в уходящем году шла активная работа с волонтерами, по их инициативе был запущен флэшмоб "Лето с Ашана", в рамках которого прошел ряд благотворительных мероприятий культурно-развлекательного характера.
"А также по инициативе нашего фонда ноябрь был назван месяцем волонтерского фандрайзинга (сбора средств - прим.), приуроченным ко всемирному Дню доброты. Это когда деньги на благотворительность собирает не только сам фонд, но и просто обычные люди, сторонники, активисты, которые хотят помочь", – отметила она.
В продолжение менеджер по взаимодействию со СМИ Асида Мархолия отметила, что в 2023 году продолжилась реализация медицинского проекта "Здоровое поколение", который работает на протяжении двух лет.
"Этот проект успешно реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия. В рамках проекта в Абхазию приглашаются специалисты из Армении и России. Так, на протяжении многих лет мы приглашаем специалиста из Еревана, врача-ортопеда, который принимает детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата", – заметила менеджер.
Кроме того, в рамках проекта в республику приглашались специалисты из Томска и Сочи. Они проводили обследования детей с органическими поражениями центральной нервной системы. В республику приезжала и врач-психиатр, которая на протяжении двух недель проводила осмотры подопечных фонда.
"Также важно отметить, что фонд проводил ежегодные благотворительные акции, такие как "Добрый картофель", "Урок добра". С разной периодичностью проводим полюбившуюся гражданами акцию "Красивые номера", – сказала Мархолия.
Так, благодаря четырем этапам открытого аукциона "Красивые номера", было собрано около четырех миллионов рублей. Все вырученные средства были направлены на лечение тяжелобольных детей и на организацию проекта "Здоровое поколение".