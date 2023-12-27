https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/kulturno-blagotvoritelnyy-fond-ashana-otchitalsya-o-rabote-v-2023-godu-1049643542.html

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" отчитался о работе в 2023 году

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" отчитался о работе в 2023 году

В 2023 году КБФ "Ашана" оплатил более 70 курсов лечения 60 подопечным с различными заболеваниями. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T15:38+0300

2023-12-27T15:38+0300

2023-12-27T16:33+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" в среду, 27 декабря, провел брифинг, посвященный итогам работы в 2023 году."Помимо основных акций, которые проводит наш фонд ежегодно, в этом году мы старались развивать направления внутри этих проектов. Одним из них является всеми любимая рубрика "Говорит специалист", которая получила большой отклик со стороны наших граждан, мы и впредь будем развивать это направление", – подчеркнула Зухба.Также в уходящем году шла активная работа с волонтерами, по их инициативе был запущен флэшмоб "Лето с Ашана", в рамках которого прошел ряд благотворительных мероприятий культурно-развлекательного характера."А также по инициативе нашего фонда ноябрь был назван месяцем волонтерского фандрайзинга (сбора средств - прим.), приуроченным ко всемирному Дню доброты. Это когда деньги на благотворительность собирает не только сам фонд, но и просто обычные люди, сторонники, активисты, которые хотят помочь", – отметила она.В продолжение менеджер по взаимодействию со СМИ Асида Мархолия отметила, что в 2023 году продолжилась реализация медицинского проекта "Здоровое поколение", который работает на протяжении двух лет."Этот проект успешно реализуется при поддержке Министерства здравоохранения Республики Абхазия. В рамках проекта в Абхазию приглашаются специалисты из Армении и России. Так, на протяжении многих лет мы приглашаем специалиста из Еревана, врача-ортопеда, который принимает детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата", – заметила менеджер.Кроме того, в рамках проекта в республику приглашались специалисты из Томска и Сочи. Они проводили обследования детей с органическими поражениями центральной нервной системы. В республику приезжала и врач-психиатр, которая на протяжении двух недель проводила осмотры подопечных фонда."Также важно отметить, что фонд проводил ежегодные благотворительные акции, такие как "Добрый картофель", "Урок добра". С разной периодичностью проводим полюбившуюся гражданами акцию "Красивые номера", – сказала Мархолия.Так, благодаря четырем этапам открытого аукциона "Красивые номера", было собрано около четырех миллионов рублей. Все вырученные средства были направлены на лечение тяжелобольных детей и на организацию проекта "Здоровое поколение".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/mechty-sbyvayutsya-ashana-i-kiaraz-podveli-itogi-aktsii-ashanala-1049632917.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/abkhazskie-khudozhniki-proveli-auktsion-dlya-podopechnykh-fonda-ashana-1049473299.html

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