https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/konkurs-fotozhurnalistiki-imeni-stenina-anonsiroval-zhyuri-2024-goda-1049956192.html

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

Прием работ по традиции стартовал 22 декабря, в день рождения Андрея Стенина, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", который погиб в Донбассе 6 августа 2014... 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T15:31+0300

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фотоконкурс андрея стенина

новости

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. В команду жюри десятого юбилейного фотоконкурса памяти Андрея Стенина вошли обладатели его высшей награды, гран-при, получившие ее в разные годы."Видеть работы других фотографов всегда интересно и вдохновляюще. Конкурс имени Стенина – та площадка, где сильные работы могут получить достойную оценку и заслуженное признание. Я надеюсь, что в этом году будет представлено большое количество потрясающих и запоминающихся историй, и для них конкурс станет прекрасным началом пути", – поделилась эмоциями Алена Кочеткова.Конкурс имени Стенина особенно важен для того, чтобы молодые журналисты получили международную известность, считает Шебнем Кошкун. Участие даст фотографам возможность сделать следующий шаг в карьере.Прием работ стартовал 22 декабря и открыт до 15 марта включительно, призовой фонд составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель гран при получит 700 тысяч рублей.Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня", ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231019/1048686344.html

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