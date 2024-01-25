https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-yanvarya-1049960815.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 января

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 января

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T20:35+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В пятницу, 26 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии