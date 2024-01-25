https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-yanvarya-1049960815.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 января
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 января
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления 25.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-25T20:35+0300
2024-01-25T20:35+0300
2024-01-25T20:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049095803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e8b5a5c2e017270f1c031db9d5b232e.jpg
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В пятницу, 26 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление –762 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049095803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dd28abe124db957060f6669e13668af.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 января
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. В пятницу, 26 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление –762 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +5°С +10°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.