https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/pyat-pescher-i-podzemnuyu-reku-obnaruzhili-v-abkhazii-rossiyskie-speleologi--1049951769.html

Пять пещер и подземную реку обнаружили в Абхазии российские спелеологи

Пять пещер и подземную реку обнаружили в Абхазии российские спелеологи

Глубина самой большой найденной пещеры достигает 300 метров, глубина остальных варьируется глубиной от 15 до 27 метров. Но это, по предположению ученого, не... 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T09:00+0300

2024-01-25T09:00+0300

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Пять новых пещер и одну подземную реку обнаружили в Абхазии российские спелеологи. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал спелеолог Геннадий Самохин. Глубина самой большой найденной пещеры достигает 300 метров, глубина остальных варьируется от 15 до 27 метров. Но это, по предположению ученого, не предел. Если раскопать глину, то глубина пещер может оказаться намного больше. "Почему нам так интересно? Мы можем выйти на подземную часть источника Репруа. Мы можем пойти как вниз по воде, к морю, так и вверх, в сторону горного массива Арбаика. Это нам интересно. Мы пытаемся найти входы в пещеру, входы в эту подземную гидросистему. Понимание того, как работает вода под землей, очень важно и для экологии Абхазии, и для экологической безопасности, водоснабжения", – сказал Самохин. По словам ученого, Абхазия – уникальная страна, в которой очень много глубочайших пещер. Здесь совпало два фактора – горы, состоящие из известняка и поддающиеся карстованию, а также обильные осадки. "Абхазия, наверное, – ключевая страна в мире, богатейшая на глубочайшие протяженные пещеры. Это просто уникум! Здесь совпало несколько факторов. Горы, состоящие из известняка большой высоты, то есть порядка в 2500 метрах над уровнем моря находятся карстовые массивы. Есть фактор камней, породы в которых растворяются и имеют свойство к карстованию. Другой фактор – много воды. Вы лучше меня знаете, сколько осадков бывает в Абхазии – две-три тысячи миллиметров в год. Это мощнейшие осадки на Южном склоне Кавказа, которые позволяют этим известнякам в течение тысячелетий образовывать глубочайшие пещеры. Возраст исследуемых пещер – миллионы лет, как минимум пять и более, они появились тогда, когда горы Кавказа начали активно вздыматься", – добавил Самохин. Он добавил, что российские ученые совместно с Государственным комитетом по экологии Абхазии исследуют в республике глубочайшие три пещеры мира – Крубера, Веревкина и Московскую.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/obespechenie-vodoy-i-izbezhanie-navodneniy-zachem-izuchat-peschery-abkhazii-1047857184.html

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