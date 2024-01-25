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https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/rossiyskie-restavratory-pribyli-v-abkhaziyu-1049960944.html
Российские реставраторы прибыли в Абхазию
Российские реставраторы прибыли в Абхазию
Пожар в здании Союза художников в Сухуме вспыхнул примерно в 3:30 в ночь с 20 на 21 января. В результате сгорели почти все картины из фонда Национальной... 25.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-25T20:46+0300
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СУХУМ, 25 янв - Spunik, Асмат Цвижба. Российские реставраторы прибыли в Абхазию чтобы оказать помощь по сохранению картин, спасенных из пожара в здании Союза художников 21 января.По ее словам, в первую очередь специалисты проводят инвентаризацию, чтобы понять, что нужно делать с картинами – нужна ли им срочно реставрация или "консервация" на месте. Картины осматривают, фотографируют и определяют, какую работу с ними проводить. По словам Чечель, среди "пациентов" есть работы, которые подлежат полному восстановлению. "Эти работы должны проводится срочно, потому что любые промедления приводят к необратимым процессам", - сказала она. С некоторыми картинами можно будет работать на месте, а часть придется вывезти в Санкт-Петербург или Москву. Реставраторы пробудут в Абхазии до понедельника, а дальше будут приезжать в республику вахтовым методом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/chirikba-o-pozhare-v-natsgaleree-urok-iz-kotorogo-my-dolzhny-sdelat-vyvody-1049915159.html
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Российские реставраторы прибыли в Абхазию

20:46 25.01.2024 (обновлено: 22:02 25.01.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукРоссийские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пожар в здании Союза художников в Сухуме вспыхнул примерно в 3:30 в ночь с 20 на 21 января. В результате сгорели почти все картины из фонда Национальной художественной галереи - удалось спасти около 200 работ из четырех тысяч.
СУХУМ, 25 янв - Spunik, Асмат Цвижба. Российские реставраторы прибыли в Абхазию чтобы оказать помощь по сохранению картин, спасенных из пожара в здании Союза художников 21 января.

"В этом зале собрались лучшие специалисты по реставрации масляной живописи в Российской Федерации. Звезды, все без исключения", - заявила Sputnik глава делегации, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкульта России Наталья Чечель.

По ее словам, в первую очередь специалисты проводят инвентаризацию, чтобы понять, что нужно делать с картинами – нужна ли им срочно реставрация или "консервация" на месте. Картины осматривают, фотографируют и определяют, какую работу с ними проводить.
По словам Чечель, среди "пациентов" есть работы, которые подлежат полному восстановлению.
"Эти работы должны проводится срочно, потому что любые промедления приводят к необратимым процессам", - сказала она.
© Sputnik / Томас ТхайцукРоссийские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас ТхайцукРоссийские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас ТхайцукРоссийские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
© Sputnik / Томас ТхайцукРоссийские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января. - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Российские реставраторы приступили к осмотру картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников 21 января.
С некоторыми картинами можно будет работать на месте, а часть придется вывезти в Санкт-Петербург или Москву. Реставраторы пробудут в Абхазии до понедельника, а дальше будут приезжать в республику вахтовым методом.
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