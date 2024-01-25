https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/rossiyskie-restavratory-pribyli-v-abkhaziyu-1049960944.html

Российские реставраторы прибыли в Абхазию

Российские реставраторы прибыли в Абхазию

Пожар в здании Союза художников в Сухуме вспыхнул примерно в 3:30 в ночь с 20 на 21 января. В результате сгорели почти все картины из фонда Национальной... 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T20:46+0300

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СУХУМ, 25 янв - Spunik, Асмат Цвижба. Российские реставраторы прибыли в Абхазию чтобы оказать помощь по сохранению картин, спасенных из пожара в здании Союза художников 21 января.По ее словам, в первую очередь специалисты проводят инвентаризацию, чтобы понять, что нужно делать с картинами – нужна ли им срочно реставрация или "консервация" на месте. Картины осматривают, фотографируют и определяют, какую работу с ними проводить. По словам Чечель, среди "пациентов" есть работы, которые подлежат полному восстановлению. "Эти работы должны проводится срочно, потому что любые промедления приводят к необратимым процессам", - сказала она. С некоторыми картинами можно будет работать на месте, а часть придется вывезти в Санкт-Петербург или Москву. Реставраторы пробудут в Абхазии до понедельника, а дальше будут приезжать в республику вахтовым методом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240123/chirikba-o-pozhare-v-natsgaleree-urok-iz-kotorogo-my-dolzhny-sdelat-vyvody-1049915159.html

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