https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/sud-vynes-prigovor-dare-trepovoy-1049957243.html

Суд вынес приговор Дарье Треповой*

Суд вынес приговор Дарье Треповой*

Взрыв, в котором погиб военкор Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали еще 52 человека. 25.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-25T16:29+0300

2024-01-25T16:29+0300

2024-01-25T16:34+0300

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/19/1049956824_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_92af5c3d92aea0aa02d2ce8f9dcbbc8b.jpg

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Суд приговорил Дарью Трепову*, обвиняемую по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, к 27 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.При этом на прениях гособвинитель просила назначить Треповой* 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей. Дарья Трепова и ее адвокат попросили отправить дело на доследование. Также суд вынес приговор Дмитрию Касинцеву, прятавшему Трепову после совершения преступления. Он проведет в колонии общего режима год и девять месяцев.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку – подарок Татарскому, принесла одна из посетительниц – Дарья Трепова. Она была задержана.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/ubiystvo-tatarskogo-splanirovali-spetssluzhby-ukrainy-s-privlecheniem-storonnikov-fbk-1045008903.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия