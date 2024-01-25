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https://sputnik-abkhazia.ru/20240125/sud-vynes-prigovor-dare-trepovoy-1049957243.html
Суд вынес приговор Дарье Треповой*
Суд вынес приговор Дарье Треповой*
Взрыв, в котором погиб военкор Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали еще 52 человека. 25.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-25T16:29+0300
2024-01-25T16:34+0300
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СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Суд приговорил Дарью Трепову*, обвиняемую по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, к 27 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.При этом на прениях гособвинитель просила назначить Треповой* 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей. Дарья Трепова и ее адвокат попросили отправить дело на доследование. Также суд вынес приговор Дмитрию Касинцеву, прятавшему Трепову после совершения преступления. Он проведет в колонии общего режима год и девять месяцев.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку – подарок Татарскому, принесла одна из посетительниц – Дарья Трепова. Она была задержана.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230403/ubiystvo-tatarskogo-splanirovali-spetssluzhby-ukrainy-s-privlecheniem-storonnikov-fbk-1045008903.html
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Суд вынес приговор Дарье Треповой*

16:29 25.01.2024 (обновлено: 16:34 25.01.2024)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОглашение приговора Д. Треповой
Оглашение приговора Д. Треповой - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Александр Гальперин
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Взрыв, в котором погиб военкор Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадали еще 52 человека.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Суд приговорил Дарью Трепову*, обвиняемую по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, к 27 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.
"Трепову признать виновной <...> и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", — огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.
При этом на прениях гособвинитель просила назначить Треповой* 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей.
Дарья Трепова и ее адвокат попросили отправить дело на доследование.
Также суд вынес приговор Дмитрию Касинцеву, прятавшему Трепову после совершения преступления. Он проведет в колонии общего режима год и девять месяцев.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку – подарок Татарскому, принесла одна из посетительниц – Дарья Трепова. Она была задержана.
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2023
Убийство Татарского спланировали спецслужбы Украины с привлечением сторонников ФБК
3 апреля 2023, 12:25
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