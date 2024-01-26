https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/buzin-o-krushenii-il-76-akt-genotsida-sobstvennogo-naroda-so-storony-vlastey-ukrainy-1049963516.html

Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины

Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины

Решение украинских властей сбить российский самолет, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, должно иметь максимально широкие международные... 26.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-26T15:45+0300

2024-01-26T15:45+0300

2024-01-26T15:45+0300

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Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины

Минобороны России сообщило, что на борту транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ, сбитого ЗРК ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области, кроме шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, находились 65 украинских военнопленных, которых везли для проведения обмена.Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76 опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Произошедшее с российским военным самолетом и пленными украинскими бойцами на его борту ― это элемент запугивания собственного народа со стороны властей Украины, говорит эксперт."Это элемент тотальной войны, которую проводит режим Зеленского. Любой воин достоин лучшей участи и заботы собственного государства. Если принято решение об обмене, если оно принято на межгосударственном уровне, то военнослужащие должны быть доставлены к собственным семьям и вернуться домой", ― считает Бузин.Вполне возможно, погибшие при крушении самолета бойцы ВСУ еще могли быть полезны Украине, и в любом случае, они были бы полезны собственным детям, женам, матерям и отцам, убежден собеседник Sputnik.

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