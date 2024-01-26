https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/buzin-o-krushenii-il-76-akt-genotsida-sobstvennogo-naroda-so-storony-vlastey-ukrainy-1049963516.html
Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины
Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины
Решение украинских властей сбить российский самолет, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, должно иметь максимально широкие международные... 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T15:45+0300
2024-01-26T15:45+0300
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Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины
Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины
Минобороны России сообщило, что на борту транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ, сбитого ЗРК ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области, кроме шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, находились 65 украинских военнопленных, которых везли для проведения обмена.Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76 опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Произошедшее с российским военным самолетом и пленными украинскими бойцами на его борту ― это элемент запугивания собственного народа со стороны властей Украины, говорит эксперт."Это элемент тотальной войны, которую проводит режим Зеленского. Любой воин достоин лучшей участи и заботы собственного государства. Если принято решение об обмене, если оно принято на межгосударственном уровне, то военнослужащие должны быть доставлены к собственным семьям и вернуться домой", ― считает Бузин.Вполне возможно, погибшие при крушении самолета бойцы ВСУ еще могли быть полезны Украине, и в любом случае, они были бы полезны собственным детям, женам, матерям и отцам, убежден собеседник Sputnik.
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Бузин о крушении Ил-76: акт геноцида собственного народа со стороны властей Украины
Решение украинских властей сбить российский самолет, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, должно иметь максимально широкие международные последствия, считает военный эксперт Николай Бузин.
Минобороны России сообщило, что на борту транспортного самолета Ил-76 ВКС РФ, сбитого ЗРК ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области, кроме шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, находились 65 украинских военнопленных, которых везли для проведения обмена.
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76 опубликовала
в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Убийство командованием Украины собственных военнослужащих, которых перевозили для обмена, это акт геноцида собственного народа. Показательный пример отношения украинской власти к собственным защитникам, которые могли бы быть полезны для государства. По большому счету, украинская власть говорит всем военнослужащим, что они должны биться до победного конца, а никакого плена, никаких сдач быть не должно", ― отмечает Бузин.
Произошедшее с российским военным самолетом и пленными украинскими бойцами на его борту ― это элемент запугивания собственного народа со стороны властей Украины, говорит эксперт.
"Это элемент тотальной войны, которую проводит режим Зеленского. Любой воин достоин лучшей участи и заботы собственного государства. Если принято решение об обмене, если оно принято на межгосударственном уровне, то военнослужащие должны быть доставлены к собственным семьям и вернуться домой", ― считает Бузин.
Вполне возможно, погибшие при крушении самолета бойцы ВСУ еще могли быть полезны Украине, и в любом случае, они были бы полезны собственным детям, женам, матерям и отцам, убежден собеседник Sputnik.