https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/bzhaniya-nazval-odnu-iz-glavnykh-zadach-na-2024-god--1049969485.html
Бжания назвал одну из главных задач на 2024 год
Бжания назвал одну из главных задач на 2024 год
Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание с участием членов Правительства, глав районных администраций, депутатов Парламента. 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T21:01+0300
2024-01-26T21:01+0300
2024-01-26T22:08+0300
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Бжания назвал одной из главных задач на 2024 год усиление обороноспособности Абхазии, что невозможно без сильной экономики.Глава государства поручил министру обороны максимально использовать все возможные ресурсы, в том числе получать их от стратегического партнера - России.Президент обозначил приоритетные направления работы всех ветвей власти и подчеркнул, что от их эффективной и слаженной работы напрямую зависит качество жизни граждан Абхазии. По мнению главы государства, выход на новый уровень развития сельского хозяйства существенно укрепит экономику страны. Для этого необходимо выращивать новые для Абхазии субкультуры, считает президент. "Земля во все времена была кормилицей. Нельзя допускать, чтобы поля зарастали бурьяном", – сказал Аслан Бжания, обращаясь к министру сельского хозяйства Беслану Джопуа.Президент подчеркнул значимость развития транспортной инфраструктуры, а приоритетом назвал строительство аэропорта "Сухум". Он призвал оказывать всемерное содействие реализации этого проекта, так как он имеет стратегически важное значение для экономики страны. Бжания также напомнил, что проблема безработицы в стране по-прежнему одна из самых острых и требует безотлагательного решения.По мнению главы государства, создание рабочих мест имеет куда более важное значение, чем только повышение экономического благосостояния.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/pervyy-reys-v-sukhumskiy-aeroport-budet-sovershen-k-kontsu-2024-goda-1048350726.html
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аслан бжания, абхазия, экономика, политика
аслан бжания, абхазия, экономика, политика
Бжания назвал одну из главных задач на 2024 год
21:01 26.01.2024 (обновлено: 22:08 26.01.2024)
Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание с участием членов Правительства, глав районных администраций, депутатов Парламента.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik.
Бжания назвал
одной из главных задач на 2024 год усиление обороноспособности Абхазии, что невозможно без сильной экономики.
Глава государства поручил министру обороны максимально использовать все возможные ресурсы, в том числе получать их от стратегического партнера - России.
Президент обозначил приоритетные направления работы всех ветвей власти и подчеркнул, что от их эффективной и слаженной работы напрямую зависит качество жизни граждан Абхазии.
"Необходимо усилить вертикаль власти. Должно существенно уменьшиться время с момента принятия решения до его претворения в жизнь", - отметил Бжания.
По мнению главы государства, выход на новый уровень развития сельского хозяйства существенно укрепит экономику страны. Для этого необходимо выращивать новые для Абхазии субкультуры, считает президент.
"Земля во все времена была кормилицей. Нельзя допускать, чтобы поля зарастали бурьяном", – сказал Аслан Бжания, обращаясь к министру сельского хозяйства Беслану Джопуа.
Президент подчеркнул значимость развития транспортной инфраструктуры, а приоритетом назвал строительство аэропорта "Сухум". Он призвал оказывать всемерное содействие реализации этого проекта, так как он имеет стратегически важное значение для экономики страны.
Бжания также напомнил, что проблема безработицы в стране по-прежнему одна из самых острых и требует безотлагательного решения.
"Человек безработный становится легкой добычей для недоброжелателей нашей страны, он уязвим и легко управляем. Делом надо заниматься", - заявил на расширенном совещании президент Аслан Бжания.
По мнению главы государства, создание рабочих мест имеет куда более важное значение, чем только повышение экономического благосостояния.