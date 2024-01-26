https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-27-i-28-yanvarya-1049969727.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 января

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. 26.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-26T21:25+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дожди разной интенсивности, местами в горных и предгорных районах дождь, дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды 10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии