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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 января
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. 26.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-26T21:25+0300
2024-01-26T21:25+0300
2024-01-26T21:25+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дожди разной интенсивности, местами в горных и предгорных районах дождь, дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды 10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздух 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 января
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 26 янв - Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 января, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дожди разной интенсивности, местами в горных и предгорных районах дождь, дождь со снегом, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды 10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздух 70-90%.