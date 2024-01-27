"Было два варианта": как советские войска спасали Ленинград

"В этот день, 27 января, в нашем доме почему-то не работало радио, и мы с мамой ничего не знали о долгожданном для всех событии, — рассказывал ленинградец Всеволод Инчик. — Вечером я вдруг услышал страшный грохот, но он был совсем непохож на звуки вражеского обстрела. Выскочил на Гороховую улицу и увидел в темном небе прожекторы, а над Адмиралтейством — взлетающие вверх ракеты. Я стоял как завороженный, и только крики людей "Блокада кончилась, блокады — нет!" вывели меня из ступора. Это был праздник духа: наши муки закончились".