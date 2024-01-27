"Было два варианта": как советские войска спасали Ленинград
Андрей Коц
Почти 900 голодных дней в полном окружении, миллион погибших, три тысячи разрушенных и семь тысяч поврежденных зданий, десятки уничтоженных памятников истории и архитектуры — таковы итоги блокады Ленинграда, окончательно снятой ровно 80 лет назад. Советские войска в ходе стремительной операции "Январский гром" нанесли тяжелейшее поражение группе армий "Север". Об одном из самых значимых дней Великой Отечественной — в материале РИА Новости.
Спасительная "Искра"
Гитлер рассматривал Ленинград не только как стратегически важную точку на карте, но и как "символический центр". Поэтому его планы были поистине чудовищными: довести людей до медленной, мучительной смерти. А потом сровнять город с землей.
В сентябре 1941-го в огненной ловушке оказались три миллиона человек. К концу 1942 года осталось 622 тысячи. Кого-то эвакуировали, но многие погибли от голода — продовольствия катастрофически не хватало. Ленинград окружила группировка из 730 тысяч солдат.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оборона Ленинграда.
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады.
Помощь текла тонким ручейком. С Большой землей город связывали лишь небо и Дорога жизни — через Ладожское озеро. Зимой, если лед становился тонким, трассу намораживали. Постоянно меняли маршруты, чтобы не попасть под огонь фашистов. Летом ходили баржи.
Блокаду неоднократно пытались прорвать. Однако немецкая группа армий "Север" очень хорошо закрепилась и раз за разом отбивала атаки. Красной армии не хватало людей, выделить дополнительные части было попросту неоткуда.
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"Дорога жизни" в блокадный Ленинград. Кадр из фильма Романа Кармена "Блокада Ленинграда".
Освободившиеся силы перебросили на Ленинградский и Волховский фронты. А 12 января 1943-го началась операция "Искра". Спустя шесть дней блокаду прорвали.
Уже 7 февраля на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с продовольствием. В Ленинграде вернули нормы снабжения, установленные для других промышленных центров страны. Это резко улучшило положение мирных жителей и войск Ленинградского фронта. Сотни тысяч человек спаслись от голодной смерти.
Великая Отечественная война 1941-1945 годы. Последние известия :"Блокада прорвана!", 18 января 1943 года.
"В день прорыва блокады мы с моей матерью пошли поставить свечки в Преображенский собор, который не закрылся ни на один день, — вспоминала блокадница Ирина Зимнеева. — Мама радовалась, что начинается новая жизнь. Люди на улицах были оживленными, несмотря на сильный холод. Только и разговоров вокруг было, что наши пошли в наступление. А вскоре стали привозить продукты, возобновилось собственное производство. Уже в 1943-м ленинградская кондитерская фабрика имени Крупской произвела три тонны конфет "Мишка на Севере".
Но до полного разгрома нацистов было еще далеко. Получив пополнение, они удержали позиции. И продолжали обстреливать город.
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.
"К ноябрю 1943-го враг вынужден был очистить почти две трети захваченной им территории нашей Родины. Но под Ленинградом же гитлеровцы, опоясав себя мощной линией оборонительных сооружений, продолжали совершенствовать свои позиции и рассчитывали удержать их как основу всего левого крыла Восточного фронта", — вспоминал уже после войны генерал Иван Федюнинский, с декабря 1943 года командовавший 2-й ударной армией Ленинградского фронта.
В сентября 1943-го советскому командованию стало известно, что немецкие войска хотят отступить от города на так называемую линию "Пантера": река Нарва — Чудское озеро — Псков — Остров — Идрица. Исходя из этого, приступили к планированию масштабной операции, чтобы разгромить 18-ю немецкую армию и полностью освободить Ленинград от блокады.
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. (Операция "Искра").
Было два варианта. Первый предусматривал преследование отступающих гитлеровцев, дабы уничтожить их на марше и не позволить закрепиться на новых позициях. Второй — прорыв эшелонированной обороны, если вермахт не станет отходить.
Его и реализовали: Гитлер запретил 18-й армии отступать. Операции присвоили название "Январский гром".
Общий замысел заключался в одновременных ударах Ленинградского и Волховского фронтов по флангам 18-й армии в районах Петергоф — Стрельна и Новгород. Затем наступать на Кингисеппском и Лужском направлениях. Победа здесь создавала предпосылки для освобождения Прибалтики.
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
"Не передать, что я чувствовал, когда нам довели на построении, что мы наконец пойдем в решительное наступление, — вспоминал пулеметчик 43-го стрелкового корпуса 2-й ударной армии Иван Воробьев. — Наконец-то увижу свой родной Ленинград, обниму жену и двух дочерей. С самого начала войны к ним шел. Но вместе с радостным ожиданием пришел и страх. А вдруг погибну прямо на пороге родного дома? Но я старательно гнал эти мысли прочь и раздувал в себе ненависть к врагу. Нам еще предстояло победить".
В операции участвовало почти полмиллиона военнослужащих Красной армии. Преимущество в пехоте, артиллерии и танках было у советской стороны.
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На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Наступательная операция Красной армии против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград ("Январский гром").
Советские саперные части разминируют лесную дорогу для продвижения танковых соединений.
"Январский гром" прогремел 14 января, когда в наступление с Ораниенбаумского плацдарма перешли войска 2-й ударной армии, а через день им навстречу из-под Пулкова выдвинулись части и соединения 42-й армии.
Большое количество противотанковых рвов и минных полей, а также эффективный огонь немецкой артиллерии привели к большим потерям в танковых частях. Тем не менее советские солдаты упорно шли вперед, освобождая село за селом. Очень помогала авиация 13-й воздушной армии.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Гатчины (Красногвардейск) от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции ("Январский гром") войсками Ленинградского фронта. Оккупация Гатчины, продолжавшаяся почти 900 дней, принесла городу огромные потери. Цветущий исторический город-памятник был превращен оккупантами в груду развалин.
26 января 1944 года, после нескольких дней ожесточенных боев, советские войска вошли в Гатчину.
Двадцатого января основные силы двух армий встретились в районе южнее Ропши. Полностью окружили, а затем уничтожили остатки петергофско-стрельненской группировки вермахта.
На следующий день войска 67-й армии Ленинградского фронта и 8-й — Волховского, заметив, что противник отступает, бросились в атаку. Главной целью было освобождение Красногвардейска — ключевого узла железнодорожных и шоссейных коммуникаций немцев. Кроме того, это позволяло взять под контроль Октябрьскую железную дорогу — главную артерию, соединяющую Ленинград с остальной страной. Город освободили 26 января.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобождение города Пушкин (Царское Село) частями 56-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции ("Январский гром").
Разрушенное немецко-фашистскими оккупантами здание Александровского дворца, шедевра палладианского классицизма XVIII века.
А уже 27 января официально объявили о полном снятии блокады.
"Блокады — нет!"
"В этот день, 27 января, в нашем доме почему-то не работало радио, и мы с мамой ничего не знали о долгожданном для всех событии, — рассказывал ленинградец Всеволод Инчик. — Вечером я вдруг услышал страшный грохот, но он был совсем непохож на звуки вражеского обстрела. Выскочил на Гороховую улицу и увидел в темном небе прожекторы, а над Адмиралтейством — взлетающие вверх ракеты. Я стоял как завороженный, и только крики людей "Блокада кончилась, блокады — нет!" вывели меня из ступора. Это был праздник духа: наши муки закончились".
Репродукция картины "Салют 27 января 1944 года". Серия "Ленинград в дни блокады". Художник Алексей Федорович Пахомов. Из фондов Государственной Третьяковской галереи.
Над городом прогремел салютный залп из 324 орудий. Все жали друг другу руки, обнимались, плакали. Самое страшное — позади.
За годы блокады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Жизнь только трех процентов из них забрали бомбы и артиллерийские снаряды. Остальные умерли от голода, холода и болезней. Большинство похоронили на Пискаревском мемориальном кладбище.
Несмотря на тяжелейшие потери, город оживал очень быстро. Люди возвращались из эвакуации. А за пару десятилетий Ленинград и его пригороды восстановили в прежнем блеске. Северная столица не потеряла статуса интеллектуального и культурного центра страны. Но про ужасы блокады здесь не забывают.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда.
Невский проспект. Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна."