https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-nazval-blokadu-leningrada-bespretsedentnoy-po-zhestokosti-1049987490.html

Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости

Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России... 27.01.2024, Sputnik Абхазия

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2024-01-27T18:20+0300

2024-01-27T18:20+0300

владимир путин

вов

блокада ленинграда

ленинград

история

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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.Президент России подчеркнул, что нацисты и их сателлиты в годы Великой Отечественной воевали не с режимом или идеологией, их целью были ресурсы и богатства СССР.

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владимир путин, вов, блокада ленинграда, ленинград, история