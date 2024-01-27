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Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости
Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости
СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России... 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T18:20+0300
2024-01-27T18:20+0300
2024-01-27T18:20+0300
владимир путин
вов
блокада ленинграда
ленинград
история
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СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.Президент России подчеркнул, что нацисты и их сателлиты в годы Великой Отечественной воевали не с режимом или идеологией, их целью были ресурсы и богатства СССР.
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владимир путин, вов, блокада ленинграда, ленинград, история
владимир путин, вов, блокада ленинграда, ленинград, история
СУХУМ, 27 янв - Sputnik.
Блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму, жертвами стали более миллиона мирных жителей, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.
"Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда - решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев - именно мирных жителей - стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.
Президент России подчеркнул, что нацисты и их сателлиты в годы Великой Отечественной воевали не с режимом или идеологией, их целью были ресурсы и богатства СССР.