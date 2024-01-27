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Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда
Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного... 27.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-27T10:05+0300
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великая отечественная война
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Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда
Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.27 января 1944 года, ровно 80 лет назад советские войска полностью сняли фашистскую блокаду Ленинграда, которая длилась 872 дня. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Голод и бомбежки принесли сотни тысяч смертей. Но город жил - ленинградцы продолжали трудиться: работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. О чем сегодня должны напоминать события тех дней, насколько они перекликаются с тем, что происходило во время Отечественной войны народа Абхазии? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с историком Сосланом Салакая.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, история, великая отечественная война, фашизм, блокада ленинграда, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, история, великая отечественная война, фашизм, блокада ленинграда, аудио

Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда

10:05 27.01.2024 (обновлено: 10:17 27.01.2024)
Радио
Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда
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В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.
27 января 1944 года, ровно 80 лет назад советские войска полностью сняли фашистскую блокаду Ленинграда, которая длилась 872 дня. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Голод и бомбежки принесли сотни тысяч смертей. Но город жил - ленинградцы продолжали трудиться: работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые.
О чем сегодня должны напоминать события тех дней, насколько они перекликаются с тем, что происходило во время Отечественной войны народа Абхазии? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с историком Сосланом Салакая.
Слушайте подкаст.
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