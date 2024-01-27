https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/takie-obstoyatelstva-salakaya-rasskazal-ob-unikalnosti-blokady-leningrada--1049963651.html

Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда

Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного... 27.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-27T10:05+0300

2024-01-27T10:05+0300

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Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда Такие обстоятельства: Салакая рассказал об уникальности блокады Ленинграда

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.27 января 1944 года, ровно 80 лет назад советские войска полностью сняли фашистскую блокаду Ленинграда, которая длилась 872 дня. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Голод и бомбежки принесли сотни тысяч смертей. Но город жил - ленинградцы продолжали трудиться: работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. О чем сегодня должны напоминать события тех дней, насколько они перекликаются с тем, что происходило во время Отечественной войны народа Абхазии? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с историком Сосланом Салакая.Слушайте подкаст.

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