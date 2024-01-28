https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/komplektuyuschie-dlya-mayning-oborudovaniya-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1049989896.html
Комплектующие для майнинг-оборудования изъяли на абхазо-российской границе
Комплектующие для майнинг-оборудования изъяли на абхазо-российской границе
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T13:32+0300
2024-01-28T13:32+0300
2024-01-28T13:32+0300
в абхазии
абхазия
новости
майнинг в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1c/1049989972_246:0:1035:444_1920x0_80_0_0_8691c8fbee8a00b21bed27fcf13a796c.jpg
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли на границе с Россией комплектующие для майнинг-оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Запрещенные к ввозу комплектующие в машине ВАЗ-2107 пытался провезти в Абхазию гражданин республики.У него изъяли 26 хэшплат, шесть металлических коробов и пять блоков питания.Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1c/1049989972_344:0:936:444_1920x0_80_0_0_1896c0e675045ca5d7d6465d22238b5b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, майнинг в абхазии
абхазия, новости, майнинг в абхазии
Комплектующие для майнинг-оборудования изъяли на абхазо-российской границе
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik.
Абхазские таможенники изъяли на границе с Россией комплектующие для майнинг-оборудования. Об этом сообщает
пресс-служба ГТК.
Запрещенные к ввозу комплектующие в машине ВАЗ-2107 пытался провезти в Абхазию гражданин республики.
У него изъяли 26 хэшплат, шесть металлических коробов и пять блоков питания.
Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.
Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.