https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/komplektuyuschie-dlya-mayning-oborudovaniya-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1049989896.html

Комплектующие для майнинг-оборудования изъяли на абхазо-российской границе

Комплектующие для майнинг-оборудования изъяли на абхазо-российской границе

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны. 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T13:32+0300

2024-01-28T13:32+0300

2024-01-28T13:32+0300

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Абхазские таможенники изъяли на границе с Россией комплектующие для майнинг-оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Запрещенные к ввозу комплектующие в машине ВАЗ-2107 пытался провезти в Абхазию гражданин республики.У него изъяли 26 хэшплат, шесть металлических коробов и пять блоков питания.Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК РА.Запрет на ввоз аппаратов для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм были введены в 2020 году и не раз продлевались. Постановлением от 28 декабря 2023 года Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2024 года.

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