https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/meropriyatie-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-leningrada-proshlo-v-sukhume-1049989360.html

Мероприятие к 80-летию освобождения Ленинграда прошло в Сухуме

Мероприятие к 80-летию освобождения Ленинграда прошло в Сухуме

Блокада Ленинграда фашистскими войсками, длившаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года. 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T11:39+0300

2024-01-28T11:39+0300

2024-01-28T11:39+0300

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В столице Абхазии прошло мероприятие, посвященное 80-летию со дня освобождения Ленинграда, сообщает представительство Россотрудничества в республике.Перед показом Заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебиа показала личные репортажи, посвященные тем страшным дням, а Заслуженный учитель Абхазии Елена Шамба выступила с речью, в которой провела параллели между событиями времен Великой Отечественной войны и блокадой Ткуарчала в 1992-1993 годах. Показ документальных фильмов, приуроченных к памятной дате, организован представительством Россотрудничества в Абхазии. 80 лет назад, 27 января 1944 года, в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города.В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается прокуратурой в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-nazval-blokadu-leningrada-bespretsedentnoy-po-zhestokosti-1049987490.html

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