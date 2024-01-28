https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/meropriyatie-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-leningrada-proshlo-v-sukhume-1049989360.html
Мероприятие к 80-летию освобождения Ленинграда прошло в Сухуме
Мероприятие к 80-летию освобождения Ленинграда прошло в Сухуме
Блокада Ленинграда фашистскими войсками, длившаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года. 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T11:39+0300
2024-01-28T11:39+0300
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В столице Абхазии прошло мероприятие, посвященное 80-летию со дня освобождения Ленинграда, сообщает представительство Россотрудничества в республике.Перед показом Заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебиа показала личные репортажи, посвященные тем страшным дням, а Заслуженный учитель Абхазии Елена Шамба выступила с речью, в которой провела параллели между событиями времен Великой Отечественной войны и блокадой Ткуарчала в 1992-1993 годах. Показ документальных фильмов, приуроченных к памятной дате, организован представительством Россотрудничества в Абхазии. 80 лет назад, 27 января 1944 года, в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города.В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается прокуратурой в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240127/putin-nazval-blokadu-leningrada-bespretsedentnoy-po-zhestokosti-1049987490.html
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абхазия, новости, великая отечественная война, история
Мероприятие к 80-летию освобождения Ленинграда прошло в Сухуме
Блокада Ленинграда фашистскими войсками, длившаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В столице Абхазии прошло мероприятие, посвященное 80-летию со дня освобождения Ленинграда, сообщает представительство Россотрудничества в республике.
В "Доме Москвы" был организован показ документального фильма 1943 года "Ладога" о сражении за остров Сухо на Ладожском озере.
Перед показом Заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебиа показала личные репортажи, посвященные тем страшным дням, а Заслуженный учитель Абхазии Елена Шамба выступила с речью, в которой провела параллели между событиями времен Великой Отечественной войны и блокадой Ткуарчала в 1992-1993 годах.
Показ документальных фильмов, приуроченных к памятной дате, организован представительством Россотрудничества в Абхазии.
80 лет назад, 27 января 1944 года, в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города.
В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается прокуратурой в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.