https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/mid-abkhazii-nashi-dveri-zakryty-dlya-tekh-kto-schitaet-nas-okkupirovannoy-territoriey-1049994399.html

МИД Абхазии: наши двери закрыты для тех, кто считает нас "оккупированной территорией"

МИД Абхазии: наши двери закрыты для тех, кто считает нас "оккупированной территорией"

В своем заявлении от 26 января спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар сообщил, что не сможет посетить Абхазию в январе 2024 года, так как "партнеры... 28.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. Абхазия закрыта для тех, кто считает ее "оккупированной территорией", говорится в официальном комментарии руководителя пресс-службы МИД республики Миланы Цвижба."Господин Клаар должен понимать, что, открыто заявляя о финансировании структур, продвигающих политику "территориальной целостности Грузии", явно подвергает их законному воздействию на территории Республики Абхазия. Европейским, американским и грузинским функционерам необходимо осознать: наши двери навсегда закрыты для тех, кто считает нас "оккупированной территорией", - говорится в тексте.Цвижба отметила, что, говоря о том, что ограничение взаимодействия с западными структурами "усугубит проблемы Абхазии", Клаар пытается оправдать полученное им финансирование на неэффективную реализацию политики по "восстановлению территориальной целостности Грузии. "Мы намерены работать в рамках официальной площадки Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, рассчитываем на достижение результатов в соответствии с принципами государственного суверенитета Республики Абхазия и равноправного диалога", - заявила Цвижба.26 декабря, было опубликовано официальное заявление спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, который сообщал о том, что не может посетить Абхазию в конце января 2024 года. Он подчеркивал, что открытость республики не должна "стать жертвой войны России против Украины", так как это не будет отвечать интересам абхазского населения и лишь усугубит существующие проблемы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/gvindzhiya-o-zhenevskikh-diskussiyakh-dialog-dolzhen-byt-v-prakticheskom-rusle-1049354083.html

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