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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 января
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 28.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-28T17:16+0300
2024-01-28T17:16+0300
2024-01-28T17:16+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В понедельник, 29 января Ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление – высокое.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +1°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 января
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В понедельник, 29 января Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от -3°С до +1°С, днем от +1°С до +6°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.