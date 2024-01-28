https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-29-yanvarya-1049991793.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 29 января

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 28.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-28T17:16+0300

2024-01-28T17:16+0300

2024-01-28T17:16+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1c8aad9a70c3e720cf2f27f50b45ffc.jpg

СУХУМ, 28 янв - Sputnik. В понедельник, 29 января Ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление – высокое.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -3°С до +1°С, днем от +1°С до +6°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии