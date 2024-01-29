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Изменен график веерных отключений в Сухуме на понедельник, 29 января

Изменен график веерных отключений в Сухуме на понедельник, 29 января

В воскресенье сообщалось, что веерные отключения в западной части страны и Сухуме будут введены в понедельник, 29 января, по ранее опубликованному графику. 29.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. График веерных отключений света в Сухуме на понедельник, 29 января, был изменен. Об этом сообщили в "Черноморэнерго".В четверг, 25 января, "Черноморэнерго" сообщило, что "веер" будет введен в западных районах страны и Сухуме до конца января. 26 января свет отключили по графику, а 27 января руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что у российской стороны появилась техническая возможность предоставить электроэнергию в полном объеме, поэтому в субботу и воскресенье отключений не было. В воскресенье сообщалось, что на понедельник, 29 января, запланированы отключения по графику от 26 января. Уточнялось, что продление "веера" или его отмена будут зависеть от объема электроэнергии, поставляемой Россией.

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