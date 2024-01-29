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Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/izmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-sukhume-na-ponedelnik-29-yanvarya-1049996280.html
Изменен график веерных отключений в Сухуме на понедельник, 29 января
Изменен график веерных отключений в Сухуме на понедельник, 29 января
В воскресенье сообщалось, что веерные отключения в западной части страны и Сухуме будут введены в понедельник, 29 января, по ранее опубликованному графику. 29.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-29T11:05+0300
2024-01-29T11:26+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. График веерных отключений света в Сухуме на понедельник, 29 января, был изменен. Об этом сообщили в "Черноморэнерго".В четверг, 25 января, "Черноморэнерго" сообщило, что "веер" будет введен в западных районах страны и Сухуме до конца января. 26 января свет отключили по графику, а 27 января руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что у российской стороны появилась техническая возможность предоставить электроэнергию в полном объеме, поэтому в субботу и воскресенье отключений не было. В воскресенье сообщалось, что на понедельник, 29 января, запланированы отключения по графику от 26 января. Уточнялось, что продление "веера" или его отмена будут зависеть от объема электроэнергии, поставляемой Россией.
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Изменен график веерных отключений в Сухуме на понедельник, 29 января

11:05 29.01.2024 (обновлено: 11:26 29.01.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Линии электропроводов в городе
Линии электропроводов в городе - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В воскресенье сообщалось, что веерные отключения в западной части страны и Сухуме будут введены в понедельник, 29 января, по ранее опубликованному графику.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. График веерных отключений света в Сухуме на понедельник, 29 января, был изменен. Об этом сообщили в "Черноморэнерго".
Абоненты подстанций "Сухум -1", "ИЭПИТ" и "Баслат" останутся без света с 12:00 до 14:00, у тех, кто питается от подстанций "Сухум-2" и "Синоп", электричество будет отключено с 14:00 до 16:00.
В четверг, 25 января, "Черноморэнерго" сообщило, что "веер" будет введен в западных районах страны и Сухуме до конца января. 26 января свет отключили по графику, а 27 января руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия сообщил, что у российской стороны появилась техническая возможность предоставить электроэнергию в полном объеме, поэтому в субботу и воскресенье отключений не было.
В воскресенье сообщалось, что на понедельник, 29 января, запланированы отключения по графику от 26 января. Уточнялось, что продление "веера" или его отмена будут зависеть от объема электроэнергии, поставляемой Россией.
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