https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/okolo-40-sluchaev-koklyusha-zafiksirovano-v-gudautskom-rayone-s-nachala-goda-1049998470.html

Около 40 случаев коклюша зафиксировано в Гудаутском районе с начала года

Около 40 случаев коклюша зафиксировано в Гудаутском районе с начала года

На сегодняшний день в детских садах Гудаутского района отсутствует 30% детей, в школах – 12%, сказала глава районной СЭС Инга Чанба. 29.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-29T13:48+0300

2024-01-29T13:48+0300

2024-01-29T14:09+0300

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Около 40 случаев коклюша зафиксировано в Гудаутском районе в январе 2024 года, рассказала на еженедельном совещании в администрации муниципалитета глава районной СЭС Инга Чанба. Она также отметила, что заболеваемость гриппом тоже идет по нарастающей, а уровень заболеваемости ОРЗ – на спад. Глава районной СЭС также рассказала о ситуации с COVID-19. По ее словам, в Гудаутском госпитале проходят лечение три человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Один из них в тяжелом состоянии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/belyaeva-rasskazala-s-kakimi-zabolevaniyami-stolknulis-sanitarnye-vrachi-v-2023-godu--1049674581.html

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