https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/otyrba-zapad-pytaetsya-diskreditirovat-organy-vlasti-abkhazii-1049997523.html

Отырба: Запад пытается дискредитировать органы власти Абхазии

Отырба: Запад пытается дискредитировать органы власти Абхазии

26 декабря было опубликовано официальное заявление спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, который сообщал, что республика "закрывается". По его мнению, это не... 29.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-29T13:06+0300

2024-01-29T13:06+0300

2024-01-29T13:17+0300

мид абхазии

новости

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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Коллективный Запад не признает официально государственность Абхазии и пытается дискредитировать органы власти республики, говорится в заявлении заместителя начальника департамента МИД Абхазии по взаимодействию с международными организациями Саида Отырба.Взаимодействие с недружественными организациями и странами и при этом активное вмешательство во внутреннюю политику Абхазии – прямая угроза национальной безопасности, считает Отырба. Он отметил, что в ряде стран подобные лица входят в реестр иностранных агентов.Саид Отырба добавил, что заявление спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара вызывает вопрос о том, какие именно юрлица помогают Евросоюзу реализовывать в Абхазии политику "вовлечение без признания". Этот вопрос уже задан по официальным дипломатическим каналам. "Учитывая вышесказанное, вопрос регулирования правоотношений в этой сфере встает весьма остро", – говорится в тексте.26 декабря было опубликовано официальное заявление спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, который сообщал о том, что не может посетить Абхазию в конце января 2024 года. Он подчеркивал, что открытость республики не должна "стать жертвой войны России против Украины", так как это не будет отвечать интересам абхазского населения и лишь усугубит существующие проблемы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/mid-abkhazii-nashi-dveri-zakryty-dlya-tekh-kto-schitaet-nas-okkupirovannoy-territoriey-1049994399.html

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