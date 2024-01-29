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Отырба: Запад пытается дискредитировать органы власти Абхазии
Отырба: Запад пытается дискредитировать органы власти Абхазии
26 декабря было опубликовано официальное заявление спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, который сообщал, что республика "закрывается". По его мнению, это не... 29.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-29T13:06+0300
2024-01-29T13:06+0300
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СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Коллективный Запад не признает официально государственность Абхазии и пытается дискредитировать органы власти республики, говорится в заявлении заместителя начальника департамента МИД Абхазии по взаимодействию с международными организациями Саида Отырба.Взаимодействие с недружественными организациями и странами и при этом активное вмешательство во внутреннюю политику Абхазии – прямая угроза национальной безопасности, считает Отырба. Он отметил, что в ряде стран подобные лица входят в реестр иностранных агентов.Саид Отырба добавил, что заявление спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара вызывает вопрос о том, какие именно юрлица помогают Евросоюзу реализовывать в Абхазии политику "вовлечение без признания". Этот вопрос уже задан по официальным дипломатическим каналам. "Учитывая вышесказанное, вопрос регулирования правоотношений в этой сфере встает весьма остро", – говорится в тексте.26 декабря было опубликовано официальное заявление спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, который сообщал о том, что не может посетить Абхазию в конце января 2024 года. Он подчеркивал, что открытость республики не должна "стать жертвой войны России против Украины", так как это не будет отвечать интересам абхазского населения и лишь усугубит существующие проблемы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/mid-abkhazii-nashi-dveri-zakryty-dlya-tekh-kto-schitaet-nas-okkupirovannoy-territoriey-1049994399.html
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мид абхазии, новости
Отырба: Запад пытается дискредитировать органы власти Абхазии
13:06 29.01.2024 (обновлено: 13:17 29.01.2024)
26 декабря было опубликовано официальное заявление спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, который сообщал, что республика "закрывается". По его мнению, это не отвечает интересам абхазского населения и лишь усугубит существующие проблемы.
СУХУМ, 29 янв – Sputnik.
Коллективный Запад не признает официально государственность Абхазии и пытается дискредитировать органы власти республики, говорится в заявлении
заместителя начальника департамента МИД Абхазии по взаимодействию с международными организациями Саида Отырба.
"В социальных сетях, мессенджерах создана целая "бот-сеть". Ее участники пишут гневные комментарии, поддерживают друг друга, создают "бурю в стакане". Как отметил в своем недавнем выступлении секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Сергей Шамба, такая деятельность свойственна внутренним врагам и исполняется анонимно", – говорится в тексте.
Взаимодействие с недружественными организациями и странами и при этом активное вмешательство во внутреннюю политику Абхазии – прямая угроза национальной безопасности, считает Отырба. Он отметил, что в ряде стран подобные лица входят в реестр иностранных агентов.
Саид Отырба добавил, что заявление спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара вызывает вопрос о том, какие именно юрлица помогают Евросоюзу реализовывать в Абхазии политику "вовлечение без признания". Этот вопрос уже задан по официальным дипломатическим каналам.
"Учитывая вышесказанное, вопрос регулирования правоотношений в этой сфере встает весьма остро", – говорится в тексте.
26 декабря было опубликовано официальное заявление
спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, который сообщал о том, что не может посетить Абхазию в конце января 2024 года. Он подчеркивал, что открытость республики не должна "стать жертвой войны России против Украины", так как это не будет отвечать интересам абхазского населения и лишь усугубит существующие проблемы.