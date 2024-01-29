https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/parlament-abkhazii-obratilsya-v-gosdumu-po-voprosu-uregulirovaniya-postavok-topliva-1050003203.html

Парламент Абхазии обратился в Госдуму по вопросу урегулирования поставок топлива

Парламент Абхазии обратился в Госдуму по вопросу урегулирования поставок топлива

Депутаты просят пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года, согласно которому единственным экспортером нефти в республику... 29.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-29T22:45+0300

2024-01-29T22:45+0300

2024-01-29T22:45+0300

в абхазии

абхазия

новости

россия

парламент абхазии

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1d/1050002376_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0610a688e8683fb80e6f2149d9646925.jpg

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Парламент Абхазии обратился к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в республику. В документе подчеркивается, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона. С 1 января продажа топлива на заправках Абхазии, за исключением "Подорожника", у которого остаются запасы до февраля, и "Роснефти-Абхазия", практически прекращена. Запасы у абхазских компаний почти иссякли, а на ввоз новых партий нефтепродуктов действуют ограничения, наложенные постановлением правительства России от 16 декабря 2023 года.Документ наделил компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. Другие поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть".23 января министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что вышло новое постановление российского правительства, и топливо, закупленное абхазскими компаниями и уже прошедшее таможенное оформление, будет доставлено в республику в ближайшее время. Вагоны прибыли в республику и заправки компании "АЗиД" открылись.Также Нанба сообщил, что в ближайшее время президент Аслан Бжания отправится в Москву для решения топливного вопроса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/prezident-abkhazii-napravitsya-v-moskvu-dlya-resheniya-toplivnogo-voprosa-1049949092.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, россия, парламент абхазии, госдума рф