https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/parlament-abkhazii-obratilsya-v-gosdumu-po-voprosu-uregulirovaniya-postavok-topliva-1050003203.html
Парламент Абхазии обратился в Госдуму по вопросу урегулирования поставок топлива
Парламент Абхазии обратился в Госдуму по вопросу урегулирования поставок топлива
Депутаты просят пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года, согласно которому единственным экспортером нефти в республику... 29.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-29T22:45+0300
2024-01-29T22:45+0300
2024-01-29T22:45+0300
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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Парламент Абхазии обратился к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в республику. В документе подчеркивается, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона. С 1 января продажа топлива на заправках Абхазии, за исключением "Подорожника", у которого остаются запасы до февраля, и "Роснефти-Абхазия", практически прекращена. Запасы у абхазских компаний почти иссякли, а на ввоз новых партий нефтепродуктов действуют ограничения, наложенные постановлением правительства России от 16 декабря 2023 года.Документ наделил компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. Другие поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть".23 января министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что вышло новое постановление российского правительства, и топливо, закупленное абхазскими компаниями и уже прошедшее таможенное оформление, будет доставлено в республику в ближайшее время. Вагоны прибыли в республику и заправки компании "АЗиД" открылись.Также Нанба сообщил, что в ближайшее время президент Аслан Бжания отправится в Москву для решения топливного вопроса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240124/prezident-abkhazii-napravitsya-v-moskvu-dlya-resheniya-toplivnogo-voprosa-1049949092.html
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Парламент Абхазии обратился в Госдуму по вопросу урегулирования поставок топлива
Депутаты просят пересмотреть постановление российского правительства от 16 декабря 2023 года, согласно которому единственным экспортером нефти в республику может быть компания "Роснефть".
СУХУМ, 29 янв - Sputnik.
Парламент Абхазии обратился
к Государственной Думе России по вопросу урегулирования поставки нефтепродуктов в республику.
В документе подчеркивается, что покупка топлива у одного поставщика может создать неравные условия для местных компаний и высокий риск дефицита нефтепродуктов, особенно во время курортного сезона.
"Опыт показывает, что определение одной компании-экспортера негативно сказывается на обеспечении нефтепродуктами нашей страны. С учетом ежегодного роста числа туристов не исключено возникновение летом этого года топливного кризиса, последствия которого испытают как жители, так и многочисленные гости нашей страны", - говорится в тексте.
С 1 января продажа топлива на заправках Абхазии, за исключением "Подорожника", у которого остаются запасы до февраля, и "Роснефти-Абхазия", практически прекращена. Запасы у абхазских компаний почти иссякли, а на ввоз новых партий нефтепродуктов действуют ограничения, наложенные постановлением правительства России от 16 декабря 2023 года.
Документ наделил компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. Другие поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть".
23 января министр энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил, что вышло новое постановление российского правительства, и топливо, закупленное абхазскими компаниями и уже прошедшее таможенное оформление, будет доставлено в республику в ближайшее время. Вагоны прибыли в республику и заправки компании "АЗиД" открылись.
Также Нанба сообщил, что в ближайшее время президент Аслан Бжания отправится в Москву для решения топливного вопроса.