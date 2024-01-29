https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-yanvarya-1050000498.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник, 30 января

Прогноз погоды в Абхазии на вторник, 30 января

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-восточный отрог антициклона с запада. 29.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-29T18:10+0300

2024-01-29T18:10+0300

2024-01-29T18:10+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Во вторник, 30 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое, 773 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от -2°С до +3°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии