https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/prikryvayas-blagimi-delami-zachem-zapad-na-samom-dele-finansiruet-abkhazskie-npo-1050003353.html

Прикрываясь благими делами: зачем Запад на самом деле финансирует абхазские НПО

Прикрываясь благими делами: зачем Запад на самом деле финансирует абхазские НПО

Критика власти, диалог с Грузией и рост антироссийских настроений – среди основных "двигателей" деятельности абхазских получателей западного финансирования. 30.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-30T08:05+0300

2024-01-30T08:05+0300

2024-01-30T08:07+0300

в абхазии

абхазия

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На закате советской эпохи и после распада СССР на постсоветском пространстве произошел "бум" развития института некоммерческих и неправительственных организаций. Не прошло это и мимо Абхазии – сегодня в республике функционирует несколько десятков (а по другим оценкам – более 150) НПО и НКО.Однако ни для кого не секрет, что нередко НПО используются западными странами как инструмент "мягкой силы", когда их правительства и фонды финансируют такие организации в той или иной стране бывшего СССР, которые, прикрываясь благими намерениями, на самом деле работают в интересах западных акторов, навязывая обществу нужную им информационную повестку и манипулируя общественным мнением, активно вмешиваясь в политику государства и провоцируя "цветные" революции.Так и в Абхазии – даже при отсутствии международного признания республики со стороны стран Запада и его всеобъемлющей поддержке Грузии (в том числе в вопросе суверенитета РА) – деньги западных фондов и правительств постоянно текут в бюджеты абхазских НПО. С какой целью – разбирался Sputnik.Особенности АбхазииЕсли во многих странах, ранее входивших в состав СССР, Запад может вполне открыто и официально работать над продвижением своих интересов (в том числе и руками местных неправительственных и некоммерческих организаций, СМИ), то в Абхазии ситуация обстоит иным образом.Ввиду того, что коллективный Запад не признает независимость Абхазии, работать в республике по привычной для себя методичке он не может. Поэтому вынужден действовать по линии гуманитарных контактов, финансируя местные НПО через, например, Программу Развития ООН (ПРООН, UNDP), реализующую в Абхазии различные благотворительные и социальные проекты.Как не раз отмечали в министерстве иностранных дел Абхазии и Службе государственной безопасности, деятельность международных неправительственных организаций в Абхазии не является в полной мере прозрачной, как того требует законодательство республики.Дело в том, что для работы в Абхазии международные НПО обязаны предоставлять в МИД РА анкеты своих проектов, в которых должны быть указаны их цели, а также источники и объемы финансирования. Однако нередко случается так, что формулировки целей и задач того или иного проекта в анкете для МИД оказываются размытыми, а уже в ходе реализации проекта выясняется, что занимаются МНПО совершенно не тем, что ожидалось.Например, как в декабре заявляло МИД РА, ПРООН подавал анкету на реализацию в Абхазии проекта "Партнерство для устойчивости" (донором, как это нередко бывает в проектах ПРООН в республике, выступило находящееся на балансе правительства США USAID, вложившее $8 млн). Однако в ходе его реализации выяснилось, что организация пытается создать диалоговые площадки в онлайн и офлайн форматах, на которых был бы организован прямой контакт между гражданами Абхазии и Грузии (в том числе среди беженцев).И проблема тут не в попытке организации диалога, а в том, почему это делается скрытно и за спиной у абхазских властей.Вдвойне удивительно, почему благое дело – попытка организации диалога между двумя народами, пережившими кровопролитный конфликт – организовывается в рамках проекта, который, согласно утверждению МИД РА, на сайте USAID описывается такими выражениями, как "решение ключевой проблемы Грузии", "оказание важной помощи оккупированной Россией Абхазии", "противодействие пагубному влиянию Кремля и улучшение перспектив мирного примирения" и "отделение Абхазии административной линией от остальной части Грузии".Немногим ранее – летом 2021 года – абхазский "Центр стратегических исследований" при поддержке программы COBERM (проект ПРООН, финансируемый Евросоюзом, в рамках которой абхазские и грузинские НПО и граждане получают гранты на инициативы, направленные на налаживание связей) провел социологическое исследование среди граждан РА.В рамках опроса абхазам задавались вопросы, где Грузия выступала одним из вариантов ответа – может ли грузин быть хорошим человеком; допустимо ли работать/учиться/получать медпомощь/как турист посещать Грузию и т.п. По данным из открытых источников, там даже был вопрос "Согласны ли Вы сделать Абхазию формальной частью Грузии, но с более высокой степенью автономии?".Прощупывание ли это обстановки и навязывание ли это молодежи подобного образа мышления?Ведь если в условных Молдове или Армении Запад руками финансируемых им НКО, НПО и "независимых" СМИ может открыто продвигать идеи русофобии и необходимости евроатлантического курса, то в Абхазии эти нарративы использовать не представляется возможным.Все в Абхазии знают, что Россия первой из стран-участниц ООН признала независимость РА (чего страны коллективного Запада не сделали до сих пор), принимает серьезнейшее участие в области обеспечения безопасности суверенитета республики, а также оказывает значительные финансовую и социально-экономическую помощь.Поэтому, выражаясь фигурально, если в условных Молдове или Армении западные фонды и правительства пустили корни и способны сегодня открыто навязывать обществу свою политику, то в Абхазии они вынуждены постоянно прощупывать почву и, путем давления на болевые точки абхазского общества, взращивать антироссийские настроения, провоцируя дестабилизацию обстановки в республике.Так, страхи абхазского народа потерять свою землю и вновь стать на ней национальным меньшинством, регулярно становятся причиной протестов в республике. И среди их зачинщиков и наиболее активных участников всегда есть абхазские НПО, получающие финансирование своих проектов из западных источников.Не ведают, что творят?Пропаганда открытой враждебности по отношению к РФ не представляется возможной – недружественных России политических сил в Абхазии просто нет. Поэтому куда логичнее выглядит постепенное раздражение абхазской общественности в отношении Москвы путем давления на известные болевые точки.Однако первые ласточки вдалбливания клина в восприятие абхазским обществом РФ уже видны – Запад в сложившихся обстоятельствах старается выжать максимум.Еще раз: вряд ли кто-то на Западе будет платить абхазским активистам за то, чтобы они открыто заявляли "хотим дружить с Грузией" или "нужно разорвать все связи с Москвой". Однако навязывать им идею необходимости участия в ни к чему не ведущих диалогах с Тбилиси, попутно "помогая" финансами в строительстве своего государства – вполне себе.А когда тебя кто-то "кормит" – велика вероятность, что ты подсознательно начнешь разделять некоторые его идеи и относиться к нему с определенной симпатией.Напомним, в конце декабря парламент Абхазии ратифицировал соглашение, по которому здания на территории бывшей госдачи в Пицунде (объекты №8, 9, 10 КГБ СССР) передаются в собственность России (с запретом на передачу объекта третьим лицам), а территория, где они располагаются – в аренду на 49 лет с правом пролонгирования.То есть, Россия не получает в собственность абхазскую землю – в ее собственность переходят только здания, содержание и ремонт которых будет осуществлять ФСО РФ.Отметим, что пицундские госдачи и так долгое время находятся на балансе ФСО РФ. Соглашение об их аренде было заключено еще в 1995 году.Однако в абхазском обществе ратификация этого соглашения парламентом Абхазии вызвала достаточно негативную реакцию – оппозиция сразу объявила бессрочную акцию протеста. Ею говорилось о нарушении Конституции республики, об "отчуждении государственной собственности Абхазии" и о "распродаже Родины".Подключились к этому и в Грузии. Традиционно в ключе "оккупации грузинской территории" высказались МИД и президент соседней страны, а представитель княжеского абхазского рода Ада Маршания, проживающая в Тбилиси и являвшаяся депутатом грузинского парламента, назвала данное соглашение "посягательством на собственность абхазов".Одним же из главных возмутителей спокойствия непосредственно в Абхазии стала молодежная организация "ХараХПицунда". Активисты работали в социальных сетях, проводили митинги и привлекали внимание общественности к своему несогласию с передачей России зданий на территории бывшей госдачи в Пицунде различными акциями.Как в декабре отмечал первый заместитель председателя СГБ РА Заал Хварцкия, за месяц до создания данной организации ее будущий член Алиса Пачалия на счет собственной неправительственной организации АМЧ получила порядка 2 млн руб. от UNDP. Вероятнее всего, средства официально переводились на "какие-то гуманитарные цели", однако тот факт, что люди, публично критикующие власть и озвучивают критическую позицию по ряду вопросов, имеющих весомое значение для абхазско-российских отношений, "получают деньги от недружественных и даже враждебных для нас институтов, заставляет задуматься"."То есть, согласно тому, что мы видим, иностранные деньги служат искажению общего информационного фона и дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Абхазия", – заявлял Хварцкия.Сама Алиса Пачалия в своем оправдательном посте в одной из соцсетей, в целом, все вышесказанное подтвердила – деньги получала (правда, назвала общую сумму на миллион меньше), власти об этом знали и т.п. Большая же часть поста пришлась на рассказ о том, что она живет в демократическом государстве и имеет право на свое мнение, а также на сарказм и язвительность в отношении властей.Чьими руками чаще всего действует Запад? Любые прозападные митинги, цветные революции и тому подобное – в первых рядах всегда идет молодежь, заведенная всевозможными ангажированными СМИ. Нередко во главе той или иной НПО стоит та же самая молодежь, искренне верящая в то, что говорит, и желающая изменить страну к лучшему. Поэтому именно за молодые умы чаще всего и берутся на Западе. Абхазия – не исключение.Так, один из лидеров "ХараХПицунда" Омар Харчилава сегодня в своих соцсетях проводит параллели между политикой Грузии в отношении Абхазии и политикой России в отношении Украины, говорит, что Грузия, как и Россия, "страдает империализмом и уничтожает малые народы", а также обвиняет Грузию вместе с Россией в геноциде абхазов.Еще одна представительница организации – Элита Кокоскерия, ранее работала в НПО "Центр гуманитарных программ", некоторое время проживала и училась в США. Даже подписалась под письмом абхазских НПО против проведения российской СВО, но об этом позже.Как в открытых источниках заявляла Эльза Миквабия, представившаяся бывшим участником "ХараХПицунда", за действиями организации стоит местный бизнесмен и оппозиционный общественный деятель Леван Микаа, "чьи иностранные партнеры сделали ставку на организацию им в стране очередной революции"."Вперед сначала идут женщины и дети. Женщины у нас уже митинговали, результат был слабый. Теперь на "амбразуру" выставляют детей, за спинами которых стоят истинные организаторы и выгодополучатели", – писала она.Неизвестно, действительно ли Эльза Миквабия состояла в данной организации и действительно ли ею руководит Леван Микаа, однако известен тот факт, что господин Микаа публично разделяет позицию "ХараХПицунды" по госдаче и плечом к плечу стоит с представителями молодежной организации на митингах и протестах.В целом, Леван Микаа нередко высказывается против инициатив, в которых так или иначе фигурирует Россия. Например, он ставит знак равенства между политикой грузинский властей по массовому переселению в Абхазию этнических грузин во времена СССР с законом об апартаментах, в рамках которого российский бизнес сможет инвестировать в апартаменты в сегодняшней Абхазии (приправляя это все тем же нарративом, что абхазы потеряют свою землю).По сообщениям турецких СМИ, в июне 2022 года по инициативе абхазской стороны (представленной Леваном Микаа), которую поддержали Анкара и Тбилиси, в Турции была организована конференция, посвященную дальнейшему урегулированию грузино-абхазских отношений, где приняли участие "представители политических кругов стран-заинтересантов, а также европейские организации и ООН".Как отмечается в статье из турецкой прессы, "несмотря на распространенные среди населения Абхазии прокремлевские взгляды, Леван Микаа придерживается трезвых взглядов по вопросам, касающихся дальнейшей судьбы народов Кавказа". Сообщается, что он вместе со своей командой продвигает "множество конструктивных инициатив" и "довольно часто с деловыми визитами посещает Турцию, выступающую международной площадкой для переговоров, где проводит консультации по различным вопросам с представителями правящих кругов Грузии".На тему чего Леван Микаа проводит консультации с правящими кругами Грузии – не сообщается.А вот грузинское СМИ дает чуть больше информации: отмечается, что Анкара и Тбилиси "активно работают над решением вопроса оккупированных территорий" и что в рамках "чрезвычайно важных встреч в Турции" обсуждались вопросы, связанные с "восстановлением территориальной целостности Грузии". А также отмечается тот факт, что делегацию Абхазии на этом мероприятии возглавлял именно Леван Микаа."Учитывая, что это не первая подобная встреча, а также принимая во внимание крайнюю заинтересованность Турции и западных партнеров Грузии в решении "абхазского вопроса", можно смело предположить, что стороны работают над проектом "дорожной карты" по вопросу восстановления территориальной целостности Грузии", – завершается материал.К скандалу вокруг пицундской госдачи подключились и множество других НПО, получающих западное финансирование. В том числе и СМИ, открыто финансируемые из бюджета США, которые решили рассказать общественности, что госдача в Пицунде может стать "новым дворцом для Путина".Другие СМИ занялись откровенной манипуляцией общественным мнением: мол, посол России в Абхазии Михаил Шургалин угрожал, что если соглашение не ратифицируют, то Россия свернет свои инвестпрограммы в республике.По факту же российский посол заявил, что в данной истории речь идет о выборе Абхазии между "открытостью и готовностью к взаимовыгодному сотрудничеству, с одной стороны, или закрытостью и протекционизмом – с другой".Иными словами, если Абхазия решит никого на свою территорию не пускать, то это отразится на стремлении России инвестировать в масштабные проекты на ее территории (строительство аэропорта, реконструкция ж/д, возведение туристических объектов и т.п.), что вполне логично. При этом посол отдельно отметил, что данная ситуация в любом случае никак не отразится на текущих объемах социально-экономического содействия, оказываемого Абхазии со стороны России, а также не пострадают проживающие в республике пенсионеры.Заход через СМИВышеупомянутое СМИ, пытающееся манипулировать общественным мнением – JAMnews, онлайн-издание, продвигающее откровенно антироссийскую, прозападную и прогрузинскую повестку в кавказском регионе.Среди его партнеров, как это обычно и бывает, западные правительства и фонды (запрет деятельности которых в Абхазии СМИ активно освещает).Публикуются в JAMnews и абхазские журналисты.Также они привлечены к работе еще одного "независимого СМИ", ставящего своей целью "объективное и беспристрастное освещение процессов, происходящих в регионе" – Newcaucasus. Финансируется оно из тех же источников.Редакция данного издания находится в Тбилиси, материалы про Абхазию нередко выходят провокационными, продвигающими антироссийскую и прогрузинскую повестку.Активно пишет об Абхазии "независимое" СМИ Sova.News, редакция которого также расположена в Грузии. Оно, как и ранее упомянутые, пиарят любые инициативы западных заказчиков, вроде проведения конференций по восстановлению доверия и организации грузинско-абхазского сотрудничества без посредников (например, без участия России).В партнерах у Sova.News все те же западные правительства и фонды (включая и Фонд Сороса).Такие СМИ, например, пиарили заявление представителей абхазских НПО против российской спецоперации на Украине, в которой добровольно принимают участие их же собственные соотечественники. Среди подписавшихся – много уже знакомых по НПО имен.Или организованные Фондом Бергхофа и профинансированные МИД Германии (и грузинскими институтами) дискуссии, вебинары и исследовательские проекты, посвященные налаживанию абхазско-грузинских отношений и восстановлению доверия между двумя народами, встречи молодежи двух стран для установления прямого диалога по теме "прощения и примирения".И это все несмотря на то, что Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований для работы в Абхазии – организация даже не зарегистрирована в республике.Локальным координатором проекта Бергхофа в Абхазии является директор НПО "Культурно-благотворительный фонд "Мир без насилия" Далила Пилия – тоже участник грузино-абхазского диалога, инициированного немецкими властями. "Я знаю настроения молодых людей. Если первое время они вообще ничего не хотели слышать о молодежи Грузии, то сейчас настроение постепенно меняется […]. Я бы хотела, чтобы молодежь встречалась как можно чаще. Они будут знать какие проблемы испытывают грузинская и абхазская молодежь", – приводило ее цитату с такого мероприятия в 2021 году Sova.News.Далила Пилия, к слову, также получала гранты на свои проекты от чешской НПО Nesehnuti. Данная организация финансируется МИД Чехии, а на собственном сайте учит людей тому, "как противодействовать российской пропаганде".Активно в Абхазии функционирует и отрабатывающее западную повестку "Радио Свобода", финансируемое правительством США. "Эхо Кавказа" – их проект, вещающий на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии – стало площадкой для высказывания мнений абхазскими активистами и руководителями НПО. Нередко – на чувствительные для абхазско-российских отношений темы. Или же просто с уколом в адрес России.Например, член совета директоров абхазской НПО "Центр гуманитарных программ" Арда Инал-Ипа – участник диалога с Грузией, одна из подписавшихся под письмом против СВО – высказывалась против решения абхазского МИД о запрете финансирования проектов в республике со стороны USAID.По ее словам, это приведет к еще большей изоляции Абхазии, превратив ее в закрытую территорию, что, мол, не может не радовать Грузию, которая как раз занимается тем, что строит препятствия работе международных организаций в РА.Еще раз напомним, что власти США считают Абхазию неотъемлемой частью Грузии и на сайте USAID это дополнительно подчеркивается. Среди проектов, реализовывавшихся американским агентством в регионе, был, например, PALAG ("Сохранение абхазского языка абхазами и грузинами").Заявленная цель проекта – "восстановление доверия и возрождение уважения между абхазским и грузинским народами, а также всеобъемлющая поддержка находящегося под угрозой исчезновения абхазского языка" (именно в том порядке – сперва доверие и уважение, потом – язык).В рамках данного проекта планировалось поддержать сотрудничество ученых и лингвистов обеих стран для сохранения и развития абхазского языка, разработать компьютерное ПО и лингвистический инструмент "Аналитик корпуса абхазского языка" (пользовались им, знаете о нем, разработан ли и функционирует ли он?), развивать чтение текстов о жизненных ценностях для молодежи обеих республик (с переводом на абхазский и грузинский языки), разработать грузино-абхазский онлайн-словарь и веб-сайты (ablingua. ge и ablingua. org – оба не функционируют), куда будут загружены все материалы. И еще есть последний пункт в данном проекте – организация летней школы для молодых лидеров по ключевым ценностям в их жизни. "Молодых людей ждут насыщенные межкультурные события, возможность пообщаться друг с другом и разрушить стереотипы об образе врагов", – говорилось в описании проекта.Полагаем, что это, в отличии от онлайн-словаря, запуска веб-сайтов и разработки ПО, сделано все-таки было.Пиарило PALAG еще одно "независимое" (по собственному мнению) грузинское СМИ – OC Media. Живет оно, правда, на гранты "международных доноров" (таких, как МИД Великобритании, Европейский фонд за демократию, Фонд Фридриха Эберта, Фонд Сороса ("Открытое общество"), Национальный фонд за демократию, МИД Чехии, COBERM и другие).В своем материале данное СМИ рассказывало о том, как абхазские активисты, писатели и студенты оказались "под огнем из-за проектов по миростроительству". Спикером в данном тексте выступила Лиана Кварчелия – член совета директоров абхазской НПО "Центр гуманитарных программ".Ранее Лиана Кварчелия принимала участие в абхазских проектах такой международной НПО, как "Ресурсы примирения", участвовала в мероприятиях Фонда Карнеги, Фонда Сороса ("Открытое общество"), а также эксклюзивно для "Эхо Кавказа" критиковала действия МИД Абхазии.В своем выступлении в мероприятии, организованном Фондом Карнеги, Лиана Кварчелия и вовсе заявляла, что если бы США раньше России признали бы Абхазию, то, возможно, сегодня РА была бы более прозападной. А еще подчеркивала и предупреждала, что отсутствие международного признания и нежелание напрямую сотрудничать с Абхазией в конечном итоге "усилит зависимость республики от России, тогда как в интересах Абхазии и всего международного сообщества помочь стране стать полностью независимой функционирующей демократией".Кстати, возвращаясь к вопросу угрозы исчезновения абхазского языка – ранее упомянутое грузинское издание Sova.News убеждено, что в появлении этой угрозы виновата Россия. В своем материале они рассказывают, как родственный абхазскому убыхский язык был уничтожен путем истребления армией Российской Империи коренных жителей современного Сочи, повествуют, как царская власть пресекала попытки начать преподавание на абхазском языке, да и вообще, мол, абхазский язык теперь вполне может ждать судьба убыхского.Все вышеперечисленные СМИ, в том числе работающие из Грузии, стабильно встают на защиту абхазских НПО, рассказывая о важности их работы. Из одних источников финансируются, все-таки.Возмутились, к слову, эти СМИ и представители НПО на фоне усиления контроля за их деятельностью со стороны властей, что вылилось во внесение изменений в указ президента от 2019 года, который регулирует реализацию программ иностранных неправительственных и международных организаций в республике.При этом от организаций требуют лишь большей прозрачности (указание названия некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов; указание каждого реализуемого мероприятия и объем его финансирования; ежеквартальная промежуточная отчетность о реализации программы/проекта). Запрещать деятельность НКО власти не собираются.Однако, как заявлял министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, анонсируя подписание данного указа, отныне республика будет закрыта для международных НПО, стремящихся оказать негативное воздействие на российско-абхазские отношения и повлиять на внешнюю и внутреннюю политику Абхазии. "Этот комплекс мер направлен на обеспечение прозрачности их деятельности, защиту нашего суверенитета и национальной безопасности", – говорил Инал Ардзинба.При этом он отдельно подчеркивал свою надежду на то, что структуры, реализующие действительно важные и благородные гуманитарные проекты, не будут переходить в политическую плоскость и продолжат заниматься своим делом.Финансируются Западом, по утверждению координатора информационных проектов МИД РА Миланы Хашба (со ссылкой на материалы СГБ РА), не только функционирующие на территории Абхазии иностранные СМИ, но и непосредственно абхазские медиа – например, "Нужная газета". По ее словам, нужные для газеты суммы переводятся все той же UNDP, получающий финансирование от западных институтов."Нужная газета" не гнушается публиковать материалы "Радио Свободы" о воевавшем против России на стороне Украины абхазе (с двух лет не жил в Абхазии) и занимается откровенной пропагандой.Например, на минувшей неделе газета с хэштэгом #процесспошел опубликовало заявление замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача о том, что российский бизнес готов инвестировать в ряд сфер экономики Абхазии. Аккурат под настроения заведенной абхазской общественности, которой внушают, что Россия отбирает у республики территории.Правда, данному заявлению господина Вольвача уже больше года – он сказал это в рамках делового форума по абхазско-российскому сотрудничеству.Главный редактор "Нужной газеты" Изида Чания, кстати, пишет для "Эхо Кавказа" (вряд ли бесплатно).И все это – лишь малая часть примеров.Это прекрасно ложится в стратегию "Вовлечение без признания", реализуемую Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии при поддержке Запада. Напомним, данная политика направлена на восстановление доверия населения обеих республик путем упрошенного предоставления им грузинского гражданства, возможностей получения образования, медицинской помощи и т.п., для последующего возвращения территорий РА и РЮО в состав Грузии.В сухом остаткеРезюмируя, в Абхазии существует ряд НПО, занимающихся благотворительностью, реализацией образовательных программ, поддержкой частных инициатив и улучшением благосостояния республики. Некоторые из этих НПО получают финансирование своих проектов из западных источников.Необязательно руководители и участники этих НПО – антироссийские, прогрузинские или прозападные агенты. Совершенно не факт, что они берут эти деньги на "раскачивание лодки" или организацию цветной революции.Однако и на Украине на старте государственного переворота, называемого "Евромайдан", говорили, что люди вышли на протест не против России, а за европейский вектор развития Украины. И помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, раздающая на майдане печенье и булочки, и американский сенатор Джон Маккейн, проводящий встречи с лидерами тогдашней украинской оппозиции, и финансирование Штатами местных НПО и СМИ, разжигавших конфликт между протестующими и властью, и многие другие факты участия Запада в политической жизни данной постсоветской страны значительной частью населения Украины оправдывались. Мол, никакое это не иностранное влияние, украинский народ сам сделал свой выбор, мы независимое государство.К чему это все привело – каждый может ответить для себя сам.Запрет деятельности НПО – конечно, не выход. И абхазские власти, кажется, ничего подобного делать не собираются. Данный институт зарекомендовал себя во многих странах мира, как важный элемент гражданского общества. Но важно контролировать деятельность этих самых НПО, поскольку в мире есть немало примеров, когда некоторые из таких организаций начинали заниматься совершенно не теми вопросами, которые они изначально заявляли при создании своих организаций.Понимать это должны и члены этих самых НПО – осознавать, что, несмотря на их собственные проабхазские взгляды и настроения, они могут стать разменной монетой в руках финансирующего их деятельность Запада, продолжающего считать Абхазию территорией Грузии.Потому что сегодня ты можешь собрать вокруг себя инициативную молодежь, заботящуюся об экологии и внешнем облике своих городов. Можешь начать получать деньги с Запада на реализацию своих проектов, созданных из благих побуждений. Но можешь не заметить, как завтра ты станешь регулярно протестующим активистом, а послезавтра – уверовавшим в собственные силы бунтовщиком, угрожающим властям после пожара в Национальной картинной галерее.Институт НПО – эффективен, но и использоваться он должен по назначению, а не выступать в качестве прикрытия для оказания влияния заграничных акторов на внутреннюю политику государства.Ведь вряд ли возможно, чтобы правительства стран коллективного Запада, открыто заявляющие о своей приверженности курсу на возвращение Абхазии в состав Грузии, давали абхазским НПО деньги просто так.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240128/mid-abkhazii-nashi-dveri-zakryty-dlya-tekh-kto-schitaet-nas-okkupirovannoy-territoriey-1049994399.html

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