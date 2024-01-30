https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/veernye-otklyucheniya-v-abkhazii-prodlili-na-neopredelennyy-srok-1050008462.html

Веерные отключения в Абхазии продлили на неопределенный срок

Веерные отключения в Абхазии продлили на неопределенный срок

В осенне-зимний период западные районы Абхазии и Сухум питаются электричеством из России. Ранее сообщалось, что российская сторона в конце января не сможет... 30.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-30T14:51+0300

2024-01-30T14:51+0300

2024-01-30T14:51+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/1b/1049981265_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_a66b42108fafd25724503f7f5cf1e525.jpg

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии продлен на неопределенный срок, рассказал Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Джинджолия уточнил, что веерные отключения будут проводиться по одному разу в сутки на два часа во всех городах и районах страны. Согласование объемов перетока происходит ежедневно на последующие сутки.Ранее сообщалось, что веерные отключения вводятся в республике до конца января. Причины были связаны с ростом потребления в южных регионах России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/izmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-sukhume-na-ponedelnik-29-yanvarya-1049996280.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости