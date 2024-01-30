https://sputnik-abkhazia.ru/20240130/veernye-otklyucheniya-v-abkhazii-prodlili-na-neopredelennyy-srok-1050008462.html
Веерные отключения в Абхазии продлили на неопределенный срок
Веерные отключения в Абхазии продлили на неопределенный срок
В осенне-зимний период западные районы Абхазии и Сухум питаются электричеством из России. Ранее сообщалось, что российская сторона в конце января не сможет... 30.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-30T14:51+0300
2024-01-30T14:51+0300
2024-01-30T14:51+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 30 янв – Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии продлен на неопределенный срок, рассказал Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Джинджолия уточнил, что веерные отключения будут проводиться по одному разу в сутки на два часа во всех городах и районах страны. Согласование объемов перетока происходит ежедневно на последующие сутки.Ранее сообщалось, что веерные отключения вводятся в республике до конца января. Причины были связаны с ростом потребления в южных регионах России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240129/izmenen-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-sukhume-na-ponedelnik-29-yanvarya-1049996280.html
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абхазия, новости
Веерные отключения в Абхазии продлили на неопределенный срок
В осенне-зимний период западные районы Абхазии и Сухум питаются электричеством из России. Ранее сообщалось, что российская сторона в конце января не сможет обеспечить республику электроэнергией в нужном объеме.
СУХУМ, 30 янв – Sputnik. График веерных отключений электричества в Абхазии продлен на неопределенный срок, рассказал Sputnik глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.
"Каждый день российская сторона дает нам тот лимит, который может нам предоставить. Согласно этому мы и идем. Весь объем, который мы запросили, в рабочие дни они предоставить нам не могут. В выходные еще более или менее", – сказал он.
Джинджолия уточнил, что веерные отключения будут проводиться по одному разу в сутки на два часа во всех городах и районах страны. Согласование объемов перетока происходит ежедневно на последующие сутки.
Ранее сообщалось, что веерные отключения вводятся в республике до конца января. Причины были связаны с ростом потребления в южных регионах России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме.