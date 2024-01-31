https://sputnik-abkhazia.ru/20240131/il-76-byl-sbit-zapadnoy-raketoy-pokazala-ekspertiza-1050018792.html

Ил-76 был сбит западной ракетой, показала экспертиза

Ил-76 был сбит западной ракетой, показала экспертиза

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью в 11:15 24 января, на его борту было 74 человека, большая часть их них – украинские... 31.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-31T13:21+0300

2024-01-31T13:21+0300

2024-01-31T13:21+0300

россия

новости

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СУХУМ, 31 янв - Sputnik. Предварительная экспертиза подтвердила, что самолет Ил-76 был сбит над Белгородом зенитным ракетным комплексом западного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение в среду, 24 января. На его борту находилось 65 украинских пленных, которых везли для обмена, а также трое офицеров российской армии и шесть членов экипажа. Все они погибли.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан - он подчеркнул, что украинская сторона знала, что на борту находятся военнопленные.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/buzin-o-krushenii-il-76-akt-genotsida-sobstvennogo-naroda-so-storony-vlastey-ukrainy-1049963516.html

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